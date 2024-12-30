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Жертвы мошенников приходят в себя только в зале суда, рассказали в МГЛУ - РИА Новости, 30.12.2024
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04:18 30.12.2024 (обновлено: 04:36 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/moshenniki-1992038305.html
Жертвы мошенников приходят в себя только в зале суда, рассказали в МГЛУ
Жертвы мошенников приходят в себя только в зале суда, рассказали в МГЛУ - РИА Новости, 30.12.2024
Жертвы мошенников приходят в себя только в зале суда, рассказали в МГЛУ
Жертвы украинских телефонных мошенников зачастую понимают, что они совершили, только в зале суда, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T04:18:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Жертвы украинских телефонных мошенников зачастую понимают, что они совершили, только в зале суда, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. "Люди, которые все это совершают, зачастую только в зале суда приходят в себя. Очень высок процент обострения заболеваний среди пострадавших, просто потери интереса к жизни, когда человек лишился всего, да еще и стал преступником", - сказал РИА Новости эксперт. Он сравнил происходящее со стихийным бедствием. "Охват составил уже 95% населения. Такого никогда не не было. Даже в самых отдаленных и глухих селах этими звонками охвачены все, у кого есть мобильный телефон", - добавил Силантьев. Президент РФ Владимир Путин 10 декабря 2024 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html
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россия, украина, роман силантьев, владимир путин, генеральная прокуратура рф, новый год
Россия, Украина, Роман Силантьев, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Новый год
Жертвы мошенников приходят в себя только в зале суда, рассказали в МГЛУ

МГЛУ: жертвы мошенников зачастую приходят в себя только в зале суда

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Жертвы украинских телефонных мошенников зачастую понимают, что они совершили, только в зале суда, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.
"Люди, которые все это совершают, зачастую только в зале суда приходят в себя. Очень высок процент обострения заболеваний среди пострадавших, просто потери интереса к жизни, когда человек лишился всего, да еще и стал преступником", - сказал РИА Новости эксперт.
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Он сравнил происходящее со стихийным бедствием.
"Охват составил уже 95% населения. Такого никогда не не было. Даже в самых отдаленных и глухих селах этими звонками охвачены все, у кого есть мобильный телефон", - добавил Силантьев.
Президент РФ Владимир Путин 10 декабря 2024 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
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РоссияУкраинаРоман СилантьевВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФНовый год
 
 
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