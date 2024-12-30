https://ria.ru/20241230/moshenniki-1992038305.html

Жертвы мошенников приходят в себя только в зале суда, рассказали в МГЛУ

Жертвы мошенников приходят в себя только в зале суда, рассказали в МГЛУ - РИА Новости, 30.12.2024

Жертвы мошенников приходят в себя только в зале суда, рассказали в МГЛУ

Жертвы украинских телефонных мошенников зачастую понимают, что они совершили, только в зале суда, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T04:18:00+03:00

2024-12-30T04:18:00+03:00

2024-12-30T04:36:00+03:00

россия

украина

роман силантьев

владимир путин

генеральная прокуратура рф

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Жертвы украинских телефонных мошенников зачастую понимают, что они совершили, только в зале суда, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев. "Люди, которые все это совершают, зачастую только в зале суда приходят в себя. Очень высок процент обострения заболеваний среди пострадавших, просто потери интереса к жизни, когда человек лишился всего, да еще и стал преступником", - сказал РИА Новости эксперт. Он сравнил происходящее со стихийным бедствием. "Охват составил уже 95% населения. Такого никогда не не было. Даже в самых отдаленных и глухих селах этими звонками охвачены все, у кого есть мобильный телефон", - добавил Силантьев. Президент РФ Владимир Путин 10 декабря 2024 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.

https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html

https://ria.ru/20241228/svyaz-1991876034.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, роман силантьев, владимир путин, генеральная прокуратура рф, новый год