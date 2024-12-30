https://ria.ru/20241230/mikroplastik-1992043893.html

"Попадают в тело": ученые забили тревогу из-за неожиданной угрозы

"Попадают в тело": ученые забили тревогу из-за неожиданной угрозы - РИА Новости, 30.12.2024

"Попадают в тело": ученые забили тревогу из-за неожиданной угрозы

Ученые из Автономного университета Барселоны выяснили, что чайные пакетики содержат миллиарды частиц микропластика, сообщает британский таблоид Daily Mail. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T07:45:00+03:00

2024-12-30T07:45:00+03:00

2024-12-30T07:54:00+03:00

в мире

медицина

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ученые из Автономного университета Барселоны выяснили, что чайные пакетики содержат миллиарды частиц микропластика, сообщает британский таблоид Daily Mail."Один-единственный чайный пакетик может выбросить в ваше тело миллиарды опасных частиц микропластика", — говорится в материале.Как выяснили ученые, несмотря на то, что большая часть этих частиц поглощается в кишечнике, некоторые из них попадают в ядра клеток, где находится генетический материал.По данным издания, влияние микропластика на организм человека еще мало изучено, но ученые обеспокоены возможным воздействием увеличивающегося количества частиц пластика на здоровье человека."Проведенные ранее исследования показали, что упаковка пищевых продуктов является основным источником микропластика", — сообщает автор статьи.Согласно последнему исследованию, хуже всего оказались чайные пакетики из полипропилена: они выделили примерно 1,2 миллиарда частиц на миллилитр, в среднем размером 136,7 нанометра. Нейлоновые пакетики выделили 8,18 миллиона частиц на миллилитр средним размером 138,4 нанометра."Человек поглощает частицы пластика, когда ест, пьет и дышит", — говорится в материале.Ранее бразильские ученые обнаружили микропластик в обонятельных луковицах человеческого мозга, что указывает на то, что обонятельный путь является способом проникновения частичек микропластика в мозг. Частицы микропластика также были обнаружены в человеческих плацентах и других частях организма.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241223/mandariny-1990758960.html

https://ria.ru/20241216/kholodets-1989354102.html

https://ria.ru/20241119/produkty-1984498428.html

https://ria.ru/20241228/kosmos-1991781345.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, медицина