Рейтинг@Mail.ru
"Попадают в тело": ученые забили тревогу из-за неожиданной угрозы - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:45 30.12.2024 (обновлено: 07:54 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/mikroplastik-1992043893.html
"Попадают в тело": ученые забили тревогу из-за неожиданной угрозы
"Попадают в тело": ученые забили тревогу из-за неожиданной угрозы - РИА Новости, 30.12.2024
"Попадают в тело": ученые забили тревогу из-за неожиданной угрозы
Ученые из Автономного университета Барселоны выяснили, что чайные пакетики содержат миллиарды частиц микропластика, сообщает британский таблоид Daily Mail. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T07:45:00+03:00
2024-12-30T07:54:00+03:00
в мире
медицина
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ученые из Автономного университета Барселоны выяснили, что чайные пакетики содержат миллиарды частиц микропластика, сообщает британский таблоид Daily Mail."Один-единственный чайный пакетик может выбросить в ваше тело миллиарды опасных частиц микропластика", — говорится в материале.Как выяснили ученые, несмотря на то, что большая часть этих частиц поглощается в кишечнике, некоторые из них попадают в ядра клеток, где находится генетический материал.По данным издания, влияние микропластика на организм человека еще мало изучено, но ученые обеспокоены возможным воздействием увеличивающегося количества частиц пластика на здоровье человека."Проведенные ранее исследования показали, что упаковка пищевых продуктов является основным источником микропластика", — сообщает автор статьи.Согласно последнему исследованию, хуже всего оказались чайные пакетики из полипропилена: они выделили примерно 1,2 миллиарда частиц на миллилитр, в среднем размером 136,7 нанометра. Нейлоновые пакетики выделили 8,18 миллиона частиц на миллилитр средним размером 138,4 нанометра."Человек поглощает частицы пластика, когда ест, пьет и дышит", — говорится в материале.Ранее бразильские ученые обнаружили микропластик в обонятельных луковицах человеческого мозга, что указывает на то, что обонятельный путь является способом проникновения частичек микропластика в мозг. Частицы микропластика также были обнаружены в человеческих плацентах и других частях организма.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241223/mandariny-1990758960.html
https://ria.ru/20241216/kholodets-1989354102.html
https://ria.ru/20241119/produkty-1984498428.html
https://ria.ru/20241228/kosmos-1991781345.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, медицина
В мире, Медицина, Наука
"Попадают в тело": ученые забили тревогу из-за неожиданной угрозы

Daily Mail: чайные пакетики выделяют опасный для человека микропластик

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Ученые из Автономного университета Барселоны выяснили, что чайные пакетики содержат миллиарды частиц микропластика, сообщает британский таблоид Daily Mail.
«
"Один-единственный чайный пакетик может выбросить в ваше тело миллиарды опасных частиц микропластика", — говорится в материале.
Мандарины - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Врач назвала допустимую суточную дозу мандаринов
23 декабря, 03:09
Как выяснили ученые, несмотря на то, что большая часть этих частиц поглощается в кишечнике, некоторые из них попадают в ядра клеток, где находится генетический материал.
По данным издания, влияние микропластика на организм человека еще мало изучено, но ученые обеспокоены возможным воздействием увеличивающегося количества частиц пластика на здоровье человека.
Холодец - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Врач назвал новогоднее блюдо, помогающее сохранять молодость
16 декабря, 03:08
"Проведенные ранее исследования показали, что упаковка пищевых продуктов является основным источником микропластика", — сообщает автор статьи.
Согласно последнему исследованию, хуже всего оказались чайные пакетики из полипропилена: они выделили примерно 1,2 миллиарда частиц на миллилитр, в среднем размером 136,7 нанометра. Нейлоновые пакетики выделили 8,18 миллиона частиц на миллилитр средним размером 138,4 нанометра.
Школьная столовая - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Врач назвала опасные для школьников продукты
19 ноября, 03:35
"Человек поглощает частицы пластика, когда ест, пьет и дышит", — говорится в материале.
Ранее бразильские ученые обнаружили микропластик в обонятельных луковицах человеческого мозга, что указывает на то, что обонятельный путь является способом проникновения частичек микропластика в мозг. Частицы микропластика также были обнаружены в человеческих плацентах и других частях организма.
Космический мусор на околоземной орбите - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
"Грядет то, чего боялись": ученые забили тревогу из-за угрозы в космосе
28 декабря, 03:10
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
НаукаВ миреМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала