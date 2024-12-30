https://ria.ru/20241230/medvedev-1992072218.html

Медведев назвал вид американского правосудия против Трампа жалким

Медведев назвал вид американского правосудия против Трампа жалким - РИА Новости, 30.12.2024

Медведев назвал вид американского правосудия против Трампа жалким

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал жалким вид американского правосудия после приговора по уголовным делам... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T14:24:00+03:00

2024-12-30T14:24:00+03:00

2024-12-30T14:24:00+03:00

сша

россия

дмитрий медведев

дональд трамп

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал жалким вид американского правосудия после приговора по уголовным делам против Дональда Трампа, который в итоге был "с блеском избран президентом США". Зампред Совбеза вспомнил "список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий" на 2024 год. Медведев отметил, что все эти прогнозы сбылись. "Приговор по уголовным делам, возбуждённым против Дональда Трампа, и его избрание новым президентом США вместо потерявшегося (Джо) Байдена. Тут и комментировать нечего. Матерый правонарушитель Дональд MAGA Трамп с блеском избран президентом США. Брависсимо! Как жалок плюгавый вид американской Фемиды!" - написал Медведев.

https://ria.ru/20241228/mir-1991909405.html

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Варвара Скокшина

сша, россия, дмитрий медведев, дональд трамп