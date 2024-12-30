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Медведев назвал вид американского правосудия против Трампа жалким - РИА Новости, 30.12.2024
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14:24 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/medvedev-1992072218.html
Медведев назвал вид американского правосудия против Трампа жалким
Медведев назвал вид американского правосудия против Трампа жалким - РИА Новости, 30.12.2024
Медведев назвал вид американского правосудия против Трампа жалким
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал жалким вид американского правосудия после приговора по уголовным делам... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:24:00+03:00
2024-12-30T14:24:00+03:00
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал жалким вид американского правосудия после приговора по уголовным делам против Дональда Трампа, который в итоге был "с блеском избран президентом США". Зампред Совбеза вспомнил "список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий" на 2024 год. Медведев отметил, что все эти прогнозы сбылись. "Приговор по уголовным делам, возбуждённым против Дональда Трампа, и его избрание новым президентом США вместо потерявшегося (Джо) Байдена. Тут и комментировать нечего. Матерый правонарушитель Дональд MAGA Трамп с блеском избран президентом США. Брависсимо! Как жалок плюгавый вид американской Фемиды!" - написал Медведев.
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сша, россия, дмитрий медведев, дональд трамп
США, Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
Медведев назвал вид американского правосудия против Трампа жалким

Медведев назвал вид американского правосудия по уголовным делам Трампа жалким

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал жалким вид американского правосудия после приговора по уголовным делам против Дональда Трампа, который в итоге был "с блеском избран президентом США".
Зампред Совбеза вспомнил "список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий" на 2024 год. Медведев отметил, что все эти прогнозы сбылись.
"Приговор по уголовным делам, возбуждённым против Дональда Трампа, и его избрание новым президентом США вместо потерявшегося (Джо) Байдена. Тут и комментировать нечего. Матерый правонарушитель Дональд MAGA Трамп с блеском избран президентом США. Брависсимо! Как жалок плюгавый вид американской Фемиды!" - написал Медведев.
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