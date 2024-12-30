Медведчук назвал 2024 год трагическим для Зеленского
Медведчук: 2024 год стал трагическим для утратившего легитимность Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Это год для Владимира Зеленского стал трагическим, он дискредитировал себя как верховный главнокомандующий, ВСУ потеряли огромное количество территорий, несмотря на беспрецедентную военную помощь Запада, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской статье на сайте "Другая Украина".
"Год для Зеленского был трагическим. Во-первых, 21 мая он утратил легитимность. В отличие от (президента РФ) Владимира Путина, он испугался провести выборы, зная, что их проиграет. Во-вторых, он дискредитировал себя как верховный главнокомандующий, ввязавшись в курскую аферу", - написал Медведчук.
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Кроме того, напомнил Медведчук, Зеленский, предложив премьеру Словакии Роберту Фицо 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие страны со вступлением Украины в НАТО, попал в коррупционный скандал на дипломатическом фронте. Это окончательно подорвало его международные позиции, считает он.
"Несмотря на то, что Зеленский постоянно обвинял коллективный Запад в недостаточной помощи, помощь Запада была беспрецедентной в истории, ни одно государство столько средств и оружия для войны не получало. И, тем не менее, результат для киевской хунты не просто нулевой, он отрицательный. Применив огромное количество натовских вооружений, ВСУ потеряли значительное количество территорий", - добавил Медведчук.