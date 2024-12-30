Участок в Темрюкском районе Кубани полностью очистили от мазута
Участок в Темрюкском районе Кубани полностью очистили от новых выбросов мазута
© Фото : Вениамин Кондратьев/TelegramСпасатели приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
Спасатели приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 30 дек – РИА Новости. Участок береговой линии протяженностью семь километров в Темрюкском районе Кубани, где в воскресенье обнаружили новые выбросы мазута, полностью очищены, сообщили в оперштабе региона.
Накануне в Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута на семь километров берега. В результате протяженность береговой полосы, которая подлежит уборке увеличилась до 61 километра.
"Семь километров берега Темрюкского района от мыса Тузла в сторону мыса Панагия полностью очищены от фрагментов мазута, которые обнаружили 28 декабря. Вечером 30 декабря участвовавшие в сборе загрязненного грунта на этой территории сообщили, что завершили работы на всем этом участке. С территорий Темрюкского района за сутки на специализированное предприятие по утилизации отправили 40 тонн замазученного грунта", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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