https://ria.ru/20241230/lotereya-1992043023.html

Математик оценил шансы выигрыша в лотерею

Математик оценил шансы выигрыша в лотерею - РИА Новости, 30.12.2024

Математик оценил шансы выигрыша в лотерею

Вера в Деда Мороза никак не повышает шансы на выигрыш в лотерею, новогодние чудеса лучше создавать своими руками, а не надеяться на случайный успех, считает... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T07:23:00+03:00

2024-12-30T07:23:00+03:00

2024-12-30T07:34:00+03:00

общество

дед мороз

новый год

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вера в Деда Мороза никак не повышает шансы на выигрыш в лотерею, новогодние чудеса лучше создавать своими руками, а не надеяться на случайный успех, считает один из ведущих российских математиков, профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец. Так он прокомментировал желание немалого числа людей участвовать в лотереях в новогодние праздники в расчете обрести удачу именно в эти дни. "Если говорить об условных вероятностях, то вера в Деда Мороза никак не увеличивает шансы на выигрыш в лотерею - эти события статистически независимы", - сказал Оселедец РИА Новости. По его словам, новогодние чудеса лучше "создавать своими руками", а не надеяться на случайный выигрыш. "Хотя некоторые могут возразить, что написанное письмо Деду Морозу с просьбой о выигрыше повышает вероятность успеха примерно так же, как наличие красного носа у оленя Рудольфа влияет на погоду в новогоднюю ночь", - с иронией добавил ученый.

https://ria.ru/20241125/lotereya-1984420178.html

https://ria.ru/20241122/lotereya-1985176427.html

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общество, дед мороз, новый год