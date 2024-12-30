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Математик оценил шансы выигрыша в лотерею - РИА Новости, 30.12.2024
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07:23 30.12.2024 (обновлено: 07:34 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/lotereya-1992043023.html
Математик оценил шансы выигрыша в лотерею
Математик оценил шансы выигрыша в лотерею - РИА Новости, 30.12.2024
Математик оценил шансы выигрыша в лотерею
Вера в Деда Мороза никак не повышает шансы на выигрыш в лотерею, новогодние чудеса лучше создавать своими руками, а не надеяться на случайный успех, считает... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T07:23:00+03:00
2024-12-30T07:34:00+03:00
общество
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вера в Деда Мороза никак не повышает шансы на выигрыш в лотерею, новогодние чудеса лучше создавать своими руками, а не надеяться на случайный успех, считает один из ведущих российских математиков, профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец. Так он прокомментировал желание немалого числа людей участвовать в лотереях в новогодние праздники в расчете обрести удачу именно в эти дни. "Если говорить об условных вероятностях, то вера в Деда Мороза никак не увеличивает шансы на выигрыш в лотерею - эти события статистически независимы", - сказал Оселедец РИА Новости. По его словам, новогодние чудеса лучше "создавать своими руками", а не надеяться на случайный выигрыш. "Хотя некоторые могут возразить, что написанное письмо Деду Морозу с просьбой о выигрыше повышает вероятность успеха примерно так же, как наличие красного носа у оленя Рудольфа влияет на погоду в новогоднюю ночь", - с иронией добавил ученый.
https://ria.ru/20241125/lotereya-1984420178.html
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общество, дед мороз, новый год
Общество, Дед Мороз, Новый год
Математик оценил шансы выигрыша в лотерею

Математик Оселедец: вера в Деда Мороза не повышает шансы выиграть в лотерею

© iStock.com / Ralf GeitheЛотерейный билет
Лотерейный билет - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© iStock.com / Ralf Geithe
Лотерейный билет . Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вера в Деда Мороза никак не повышает шансы на выигрыш в лотерею, новогодние чудеса лучше создавать своими руками, а не надеяться на случайный успех, считает один из ведущих российских математиков, профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец.
Так он прокомментировал желание немалого числа людей участвовать в лотереях в новогодние праздники в расчете обрести удачу именно в эти дни.
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"Если говорить об условных вероятностях, то вера в Деда Мороза никак не увеличивает шансы на выигрыш в лотерею - эти события статистически независимы", - сказал Оселедец РИА Новости.
По его словам, новогодние чудеса лучше "создавать своими руками", а не надеяться на случайный выигрыш.
"Хотя некоторые могут возразить, что написанное письмо Деду Морозу с просьбой о выигрыше повышает вероятность успеха примерно так же, как наличие красного носа у оленя Рудольфа влияет на погоду в новогоднюю ночь", - с иронией добавил ученый.
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