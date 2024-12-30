https://ria.ru/20241230/lotereya-1992043023.html
Математик оценил шансы выигрыша в лотерею
Математик оценил шансы выигрыша в лотерею - РИА Новости, 30.12.2024
Математик оценил шансы выигрыша в лотерею
Вера в Деда Мороза никак не повышает шансы на выигрыш в лотерею, новогодние чудеса лучше создавать своими руками, а не надеяться на случайный успех, считает... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T07:23:00+03:00
2024-12-30T07:23:00+03:00
2024-12-30T07:34:00+03:00
общество
дед мороз
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975695239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b4f8788e868352657a6bd50c0f8ad1f.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вера в Деда Мороза никак не повышает шансы на выигрыш в лотерею, новогодние чудеса лучше создавать своими руками, а не надеяться на случайный успех, считает один из ведущих российских математиков, профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец. Так он прокомментировал желание немалого числа людей участвовать в лотереях в новогодние праздники в расчете обрести удачу именно в эти дни. "Если говорить об условных вероятностях, то вера в Деда Мороза никак не увеличивает шансы на выигрыш в лотерею - эти события статистически независимы", - сказал Оселедец РИА Новости. По его словам, новогодние чудеса лучше "создавать своими руками", а не надеяться на случайный выигрыш. "Хотя некоторые могут возразить, что написанное письмо Деду Морозу с просьбой о выигрыше повышает вероятность успеха примерно так же, как наличие красного носа у оленя Рудольфа влияет на погоду в новогоднюю ночь", - с иронией добавил ученый.
https://ria.ru/20241125/lotereya-1984420178.html
https://ria.ru/20241122/lotereya-1985176427.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975695239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57722972c9c46d041603465b3f73be82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дед мороз, новый год
Общество, Дед Мороз, Новый год
Математик оценил шансы выигрыша в лотерею
Математик Оселедец: вера в Деда Мороза не повышает шансы выиграть в лотерею
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вера в Деда Мороза никак не повышает шансы на выигрыш в лотерею, новогодние чудеса лучше создавать своими руками, а не надеяться на случайный успех, считает один из ведущих российских математиков, профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец.
Так он прокомментировал желание немалого числа людей участвовать в лотереях в новогодние праздники в расчете обрести удачу именно в эти дни.
"Если говорить об условных вероятностях, то вера в Деда Мороза
никак не увеличивает шансы на выигрыш в лотерею - эти события статистически независимы", - сказал Оселедец РИА Новости.
По его словам, новогодние чудеса лучше "создавать своими руками", а не надеяться на случайный выигрыш.
"Хотя некоторые могут возразить, что написанное письмо Деду Морозу с просьбой о выигрыше повышает вероятность успеха примерно так же, как наличие красного носа у оленя Рудольфа влияет на погоду в новогоднюю ночь", - с иронией добавил ученый.