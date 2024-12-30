https://ria.ru/20241230/london-1992109329.html

В Лондоне ограбили особняк на 13 миллионов долларов

В Лондоне ограбили особняк на 13 миллионов долларов - РИА Новости, 30.12.2024

В Лондоне ограбили особняк на 13 миллионов долларов

Грабитель в Лондоне пробрался в особняк и похитил уникальные ювелирные изделия общей стоимостью 10,4 миллиона фунтов стерлингов (13 миллионов долларов), пишет... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T21:07:00+03:00

2024-12-30T21:07:00+03:00

2024-12-30T21:07:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Грабитель в Лондоне пробрался в особняк и похитил уникальные ювелирные изделия общей стоимостью 10,4 миллиона фунтов стерлингов (13 миллионов долларов), пишет газета Mirror со ссылкой на сотрудника уголовного розыска лондонской полиции Пауло Робертса. "Подозреваемый похитил ювелирные изделия стоимостью 10,4 миллиона фунтов стерлингов, большинство из них имеют характерный и уникальный дизайн, а потому легко выделяются из числа остальных", - приводятся в газете слова полицейского. Как отмечает газета, грабитель действовал в одиночку. Когда владельцев особняка не было дома, он проник в здание и забрал с собой браслет из золота и изумрудов, кольца с бриллиантами и сапфирами, бриллиантовые серьги, а также бриллиантовые, сапфировые, золотые и платиновые колье. Помимо этого, он похитил сумки бренда Hermes стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (188 тысяч долларов). Как сообщает газета Daily Mail, жертвы ограбления готовы отдать каждому, кто поможет поймать грабителя, полмиллиона фунтов (627 тысяч долларов) и еще 10% от стоимости каждой найденной вещи.

https://ria.ru/20241127/marketpleys-1985936078.html

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в мире, лондон, hermes, великобритания, англия