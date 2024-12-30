https://ria.ru/20241230/liksutov-1991914910.html

Ликсутов: московские промышленники нарастили производство более чем на 15%

Ликсутов: московские промышленники нарастили производство более чем на 15% - РИА Новости, 30.12.2024

Ликсутов: московские промышленники нарастили производство более чем на 15%

Индекс промпроизводства в Москве увеличился на 15,2% по итогам 11 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T13:13:00+03:00

2024-12-30T13:13:00+03:00

2024-12-30T13:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Индекс промпроизводства в Москве увеличился на 15,2% по итогам 11 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он отметил, что значительно выросли объемы выпуска одежды, химических веществ, компьютеров, машин, оборудования и других изделий."Системная работа по развитию индустриального сектора Москвы, которую мы ведем под руководством (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина, способствует укреплению позиций столицы как ключевого промышленного центра России. Город предлагает предприятиям набор финансовых и нефинансовых инструментов поддержки. Благодаря этому динамично расширяется география поставок, растет качество и объем выпускаемой продукции. Так, с января по ноябрь промпроизводство в столице увеличилось более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что такую высокую динамику во многом обеспечили предприятия обрабатывающих отраслей, которые увеличили выпуск на 16,4%. Наибольший рост наблюдается у предприятий легкой, машиностроительной отрасли, а также у производителей компьютеров, электроники и химпродукции, сказал он.Отмечается, что с января по ноябрь текущего года в столице выросли на четверть объемы производимой одежды. Так, на 9,8% увеличилось изготовление меховых изделий, на 29,7% - вязанных и трикотажных. На 7,5% выросло изготовление обуви.Также производство нарастили компании машиностроительного комплекса столицы, показатели увеличились на 4,3%. Так, за 11 месяцев 2024 года выросли объемы производства станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов на 3,6%.Кроме того, более чем в два раза увеличился выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий, химических изделий – на 15,2%, бумаги – более чем в четыре раза.Московская продукция востребована не только в городе, но и в других регионах России, а также за рубежом. Это подтверждается увеличением объема поставок заказчикам."Позитивная тенденция роста отгрузок говорит о том, что столичная продукция конкурентоспособна. С января по ноябрь 2024 года промышленники поставили заказчикам продукции более чем на 10 триллионов рублей, что почти на 10% превышает результаты такого же периода прошлого года", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что на 21,1% выросла отгрузка продуктов питания, на 45,7% — одежды, на 14,1% — машин и оборудования, а также почти на 40 – компьютеров, электронных и оптических изделий.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России, уточнили в ДИПП. В городе работает свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.Выходить на новые рынки сбыта, искать партнеров и увеличивать реализацию собственной продукции производителям помогает развитие площадок в Москве. Так, предприятиям города доступно более 20 городских системных мер поддержки, а также целевые займы, субсидии, антикризисные инструменты.Ранее Ликсутов сообщил, что за первые 10 месяцев 2024 года производство вычислительных машин, полупроводниковых приборов, печатных плат и других электронных и оптических изделий в Москве выросло более чем вдвое.

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https://ria.ru/20241228/liksutov-1991836341.html

https://ria.ru/20241227/liksutov-1991665998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов