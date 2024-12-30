https://ria.ru/20241230/liksutov-1991894243.html
Ликсутов: заводы Москвы будут производить лифты для многоэтажек столицы
Ликсутов: заводы Москвы будут производить лифты для многоэтажек столицы - РИА Новости, 30.12.2024
Ликсутов: заводы Москвы будут производить лифты для многоэтажек столицы
Власти Москвы впервые в стране заключили контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку современных скоростных лифтов, которые будут... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T10:00:00+03:00
2024-12-30T10:00:00+03:00
2024-12-30T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Власти Москвы впервые в стране заключили контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку современных скоростных лифтов, которые будут использоваться для реализации программ реновации и капитального ремонта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он добавил, что заключенные договоры обеспечат потребность Москвы в лифтовом оборудовании на ближайшие 10 лет."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица разрабатывает и внедряет собственные высокотехнологичные решения, которые способствуют улучшению качества жизни москвичей. Столица первой в России заключила офсетные и спецконтракты на поставку лифтов для реализации программ реновации и капитального ремонта. Это крупнейшие городские закупки с использованием механизма офсетного контракта. Москва приобретет оборудование более чем на 200 миллиардов рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что в рамках заключенных контрактов предприятия будут поставлять Москве не только современные лифты, но также обязаны локализовать производство ряда комплектующих и использовать отечественную микроэлектронику.Отмечается, что для исполнения обязательств по офсетным и спецконтрактам на Карачаровском и Щербинском лифтостроительных заводах проведут масштабную модернизацию. Также там будут расширены производственные площади, закуплено и установлено новое оборудование. В развитие производств предприятия планируется вложить более 4 миллиардов рублей."В этом году Москва установила рекорд по заключению офсетных контрактов: город подписал 15 офсетов на сумму свыше 362 миллиардов рублей. В создание и модернизацию производств инвесторы вложат порядка 22 миллиардов рублей", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Власти Москвы в период 2017-2024 годов заключили около 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники, лифтового оборудования и другой важной для столицы продукции. Совокупный объем закупки по этим контрактам превысит 621 миллиард рублей. Суммарно будет создано свыше 8 тысяч новых рабочих мест.В ДИПП уточнили, что по восьми офсетным контрактам инвесторы уже завершили процесс создания производств, а также были начаты поставки продукции. Москва получает лекарственные препараты для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Социальные учреждения города получают медизделия, молочно-раздаточные пункты – детское питание.Из числа заключенных офсетных контрактов – три носят межсубъектный характер. Партнерами российской столицы стали Республика Карелия, Владимирская и Оренбургская области. В рамках этих офсетов Москва будет получать щебень и стабилизирующую добавку для строительства дорог, а также посадочные комплекты тюльпанов.Ранее Ликсутов сообщал, что в рамках офсетного контракта на поставку текстильной продукции в столице появится новое предприятие легкой промышленности, которое в течение шести лет будет поставлять раздаточную продукцию для проведения городских мероприятий.
https://ria.ru/20241228/promyshlenniki-1991865231.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: заводы Москвы будут производить лифты для многоэтажек столицы
Ликсутов: лифты для многоэтажек столицы будут производить на московских заводах
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Власти Москвы впервые в стране заключили контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку современных скоростных лифтов, которые будут использоваться для реализации программ реновации и капитального ремонта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он добавил, что заключенные договоры обеспечат потребность Москвы в лифтовом оборудовании на ближайшие 10 лет.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
столица разрабатывает и внедряет собственные высокотехнологичные решения, которые способствуют улучшению качества жизни москвичей. Столица первой в России
заключила офсетные и спецконтракты на поставку лифтов для реализации программ реновации и капитального ремонта. Это крупнейшие городские закупки с использованием механизма офсетного контракта. Москва приобретет оборудование более чем на 200 миллиардов рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заместитель мэра добавил, что в рамках заключенных контрактов предприятия будут поставлять Москве не только современные лифты, но также обязаны локализовать производство ряда комплектующих и использовать отечественную микроэлектронику.
Отмечается, что для исполнения обязательств по офсетным и спецконтрактам на Карачаровском и Щербинском лифтостроительных заводах проведут масштабную модернизацию. Также там будут расширены производственные площади, закуплено и установлено новое оборудование. В развитие производств предприятия планируется вложить более 4 миллиардов рублей.
"В этом году Москва установила рекорд по заключению офсетных контрактов: город подписал 15 офсетов на сумму свыше 362 миллиардов рублей. В создание и модернизацию производств инвесторы вложат порядка 22 миллиардов рублей", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов
.
Власти Москвы в период 2017-2024 годов заключили около 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники, лифтового оборудования и другой важной для столицы продукции. Совокупный объем закупки по этим контрактам превысит 621 миллиард рублей. Суммарно будет создано свыше 8 тысяч новых рабочих мест.
В ДИПП уточнили, что по восьми офсетным контрактам инвесторы уже завершили процесс создания производств, а также были начаты поставки продукции. Москва получает лекарственные препараты для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Социальные учреждения города получают медизделия, молочно-раздаточные пункты – детское питание.
Из числа заключенных офсетных контрактов – три носят межсубъектный характер. Партнерами российской столицы стали Республика Карелия
, Владимирская и Оренбургская области
. В рамках этих офсетов Москва будет получать щебень и стабилизирующую добавку для строительства дорог, а также посадочные комплекты тюльпанов.
Ранее Ликсутов
сообщал, что в рамках офсетного контракта на поставку текстильной продукции в столице появится новое предприятие легкой промышленности, которое в течение шести лет будет поставлять раздаточную продукцию для проведения городских мероприятий.