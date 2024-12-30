https://ria.ru/20241230/liksutov-1991894243.html

Ликсутов: заводы Москвы будут производить лифты для многоэтажек столицы

Ликсутов: заводы Москвы будут производить лифты для многоэтажек столицы - РИА Новости, 30.12.2024

Ликсутов: заводы Москвы будут производить лифты для многоэтажек столицы

Власти Москвы впервые в стране заключили контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку современных скоростных лифтов, которые будут... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T10:00:00+03:00

2024-12-30T10:00:00+03:00

2024-12-30T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991894721_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_49b71d4eb516b3f352184580ca9272ae.jpg

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Власти Москвы впервые в стране заключили контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку современных скоростных лифтов, которые будут использоваться для реализации программ реновации и капитального ремонта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он добавил, что заключенные договоры обеспечат потребность Москвы в лифтовом оборудовании на ближайшие 10 лет."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица разрабатывает и внедряет собственные высокотехнологичные решения, которые способствуют улучшению качества жизни москвичей. Столица первой в России заключила офсетные и спецконтракты на поставку лифтов для реализации программ реновации и капитального ремонта. Это крупнейшие городские закупки с использованием механизма офсетного контракта. Москва приобретет оборудование более чем на 200 миллиардов рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что в рамках заключенных контрактов предприятия будут поставлять Москве не только современные лифты, но также обязаны локализовать производство ряда комплектующих и использовать отечественную микроэлектронику.Отмечается, что для исполнения обязательств по офсетным и спецконтрактам на Карачаровском и Щербинском лифтостроительных заводах проведут масштабную модернизацию. Также там будут расширены производственные площади, закуплено и установлено новое оборудование. В развитие производств предприятия планируется вложить более 4 миллиардов рублей."В этом году Москва установила рекорд по заключению офсетных контрактов: город подписал 15 офсетов на сумму свыше 362 миллиардов рублей. В создание и модернизацию производств инвесторы вложат порядка 22 миллиардов рублей", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Власти Москвы в период 2017-2024 годов заключили около 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники, лифтового оборудования и другой важной для столицы продукции. Совокупный объем закупки по этим контрактам превысит 621 миллиард рублей. Суммарно будет создано свыше 8 тысяч новых рабочих мест.В ДИПП уточнили, что по восьми офсетным контрактам инвесторы уже завершили процесс создания производств, а также были начаты поставки продукции. Москва получает лекарственные препараты для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Социальные учреждения города получают медизделия, молочно-раздаточные пункты – детское питание.Из числа заключенных офсетных контрактов – три носят межсубъектный характер. Партнерами российской столицы стали Республика Карелия, Владимирская и Оренбургская области. В рамках этих офсетов Москва будет получать щебень и стабилизирующую добавку для строительства дорог, а также посадочные комплекты тюльпанов.Ранее Ликсутов сообщал, что в рамках офсетного контракта на поставку текстильной продукции в столице появится новое предприятие легкой промышленности, которое в течение шести лет будет поставлять раздаточную продукцию для проведения городских мероприятий.

https://ria.ru/20241228/promyshlenniki-1991865231.html

https://ria.ru/20241228/liksutov-1991836341.html

https://ria.ru/20241227/liksutov-1991665998.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов