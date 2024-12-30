https://ria.ru/20241230/koronavirus-1992111935.html

ВОЗ заявила о долге КНР делиться данными о происхождении коронавируса

ВОЗ заявила о долге КНР делиться данными о происхождении коронавируса - РИА Новости, 30.12.2024

ВОЗ заявила о долге КНР делиться данными о происхождении коронавируса

Китай несет моральное научное обязательство делиться данными о происхождении COVID-19, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T22:14:00+03:00

2024-12-30T22:14:00+03:00

2024-12-30T22:17:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 30 дек - РИА Новости. Китай несет моральное научное обязательство делиться данными о происхождении COVID-19, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по случаю пятилетия появления первой статьи в СМИ о случаях респираторной инфекции в городе Ухань. "Мы продолжаем призывать Китай поделиться данными и обеспечить доступ к ним, чтобы мы могли понять происхождение COVID-19. Это моральный и научный императив. Без прозрачности, обмена информацией и сотрудничества между странами мир не сможет должным образом предотвращать будущие эпидемии и пандемии и готовиться к ним", - сказано в документе. В августе официальный представитель ВОЗ Мария Фон Керков заявила РИА Новости, что Китай "недостаточно" сотрудничает с Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросу о происхождении COVID-19, но расследование все еще продолжается. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. Конгрессмены США по итогам двухлетного расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада американских законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань".

https://ria.ru/20241203/koronavirus-1987052411.html

https://ria.ru/20241203/koronavirus-1986998256.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, китай, ухань, хубэй, тедрос адханом гебрейесус, воз, конгресс сша