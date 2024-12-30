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ВОЗ заявила о долге КНР делиться данными о происхождении коронавируса - РИА Новости, 30.12.2024
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22:14 30.12.2024 (обновлено: 22:17 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/koronavirus-1992111935.html
ВОЗ заявила о долге КНР делиться данными о происхождении коронавируса
ВОЗ заявила о долге КНР делиться данными о происхождении коронавируса - РИА Новости, 30.12.2024
ВОЗ заявила о долге КНР делиться данными о происхождении коронавируса
Китай несет моральное научное обязательство делиться данными о происхождении COVID-19, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T22:14:00+03:00
2024-12-30T22:17:00+03:00
в мире
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ЖЕНЕВА, 30 дек - РИА Новости. Китай несет моральное научное обязательство делиться данными о происхождении COVID-19, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по случаю пятилетия появления первой статьи в СМИ о случаях респираторной инфекции в городе Ухань. "Мы продолжаем призывать Китай поделиться данными и обеспечить доступ к ним, чтобы мы могли понять происхождение COVID-19. Это моральный и научный императив. Без прозрачности, обмена информацией и сотрудничества между странами мир не сможет должным образом предотвращать будущие эпидемии и пандемии и готовиться к ним", - сказано в документе. В августе официальный представитель ВОЗ Мария Фон Керков заявила РИА Новости, что Китай "недостаточно" сотрудничает с Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросу о происхождении COVID-19, но расследование все еще продолжается. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. Конгрессмены США по итогам двухлетного расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада американских законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань".
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в мире, здоровье - общество, китай, ухань, хубэй, тедрос адханом гебрейесус, воз, конгресс сша
В мире, Здоровье - Общество, Китай, Ухань, Хубэй, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Конгресс США
ВОЗ заявила о долге КНР делиться данными о происхождении коронавируса

ВОЗ: у КНР есть научное обязательство делиться данными о происхождении COVID-19

© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 дек - РИА Новости. Китай несет моральное научное обязательство делиться данными о происхождении COVID-19, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по случаю пятилетия появления первой статьи в СМИ о случаях респираторной инфекции в городе Ухань.
«
"Мы продолжаем призывать Китай поделиться данными и обеспечить доступ к ним, чтобы мы могли понять происхождение COVID-19. Это моральный и научный императив. Без прозрачности, обмена информацией и сотрудничества между странами мир не сможет должным образом предотвращать будущие эпидемии и пандемии и готовиться к ним", - сказано в документе.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Китай призвал США не политизировать проблему происхождения коронавируса
3 декабря, 11:49
В августе официальный представитель ВОЗ Мария Фон Керков заявила РИА Новости, что Китай "недостаточно" сотрудничает с Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросу о происхождении COVID-19, но расследование все еще продолжается.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Конгрессмены США по итогам двухлетного расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада американских законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань".
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса
3 декабря, 04:20
 
В миреЗдоровье - ОбществоКитайУханьХубэйТедрос Адханом ГебрейесусВОЗКонгресс США
 
 
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