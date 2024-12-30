ВОЗ заявила о долге КНР делиться данными о происхождении коронавируса
ВОЗ: у КНР есть научное обязательство делиться данными о происхождении COVID-19
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 30 дек - РИА Новости. Китай несет моральное научное обязательство делиться данными о происхождении COVID-19, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по случаю пятилетия появления первой статьи в СМИ о случаях респираторной инфекции в городе Ухань.
«
"Мы продолжаем призывать Китай поделиться данными и обеспечить доступ к ним, чтобы мы могли понять происхождение COVID-19. Это моральный и научный императив. Без прозрачности, обмена информацией и сотрудничества между странами мир не сможет должным образом предотвращать будущие эпидемии и пандемии и готовиться к ним", - сказано в документе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Конгрессмены США по итогам двухлетного расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада американских законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань".
Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса
3 декабря, 04:20