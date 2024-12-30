Сирийскую национальную конференцию планируют провести 4-5 января
AHaber: национальная конференция о будущем Сирии пройдет 4-5 января в Дамаске
© AP Photo / Hussein MallaБоец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Hussein Malla
Боец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 30 дек - РИА Новости. Национальная конференция, где будет обсуждаться будущее Сирии, запланирована на 4-5 января в Дамаске, утверждает турецкий телеканал AHaber.
"Четвертого-пятого января в Дамаске состоится Национальная сирийская конференция, где будут обсуждаться вопросы конституции и ряд административных вопросов. На конференции будут представлены все слои общества, все религиозные течения, на нее приглашены порядка 1200 человек из Сирии и других стран", - сообщил телеканал.
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"Ожидается, что 5 января, во второй день конференции, будет объявлено о расформировании "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и всех вооруженных группировок, они войдут в состав сирийской армии", - отмечает канал.
Также, согласно данным телеканала, новые сирийские власти якобы установили срок до 5 января как ультиматум для курдских формирований - ожидается, что они должны до этой даты объявить о прекращении вооруженной борьбы.
Новые власти Сирии ведут переговоры с курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) о прекращении кризиса на северо-востоке страны, заявил в воскресенье глава нового сирийского руководства Ахмед аш-Шараа. Также он заявил, что подготовка выборов в Сирии может занять четыре года, а процесс написания новой конституции САР может продлиться три-четыре года.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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