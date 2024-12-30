https://ria.ru/20241230/konferentsiya-1992115212.html

Сирийскую национальную конференцию планируют провести 4-5 января

Сирийскую национальную конференцию планируют провести 4-5 января - РИА Новости, 30.12.2024

Сирийскую национальную конференцию планируют провести 4-5 января

Национальная конференция, где будет обсуждаться будущее Сирии, запланирована на 4-5 января в Дамаске, утверждает турецкий телеканал AHaber. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T23:26:00+03:00

2024-12-30T23:26:00+03:00

2024-12-30T23:28:00+03:00

в мире

сирия

дамаск (город)

идлиб (мухафаза)

башар асад

сирийские демократические силы

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СТАМБУЛ, 30 дек - РИА Новости. Национальная конференция, где будет обсуждаться будущее Сирии, запланирована на 4-5 января в Дамаске, утверждает турецкий телеканал AHaber. "Четвертого-пятого января в Дамаске состоится Национальная сирийская конференция, где будут обсуждаться вопросы конституции и ряд административных вопросов. На конференции будут представлены все слои общества, все религиозные течения, на нее приглашены порядка 1200 человек из Сирии и других стран", - сообщил телеканал. "Ожидается, что 5 января, во второй день конференции, будет объявлено о расформировании "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и всех вооруженных группировок, они войдут в состав сирийской армии", - отмечает канал. Также, согласно данным телеканала, новые сирийские власти якобы установили срок до 5 января как ультиматум для курдских формирований - ожидается, что они должны до этой даты объявить о прекращении вооруженной борьбы. Новые власти Сирии ведут переговоры с курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) о прекращении кризиса на северо-востоке страны, заявил в воскресенье глава нового сирийского руководства Ахмед аш-Шараа. Также он заявил, что подготовка выборов в Сирии может занять четыре года, а процесс написания новой конституции САР может продлиться три-четыре года. В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20241229/siriya-1991940193.html

https://ria.ru/20241209/siriya-1988190382.html

сирия

дамаск (город)

идлиб (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, дамаск (город), идлиб (мухафаза), башар асад, сирийские демократические силы