В Белоруссии заочно вынесли приговор стендап-комику Комиссаренко
Комик Комиссаренко заочно получил шесть лет колонии за оскорбление Лукашенко
© @slavakomissarenkoСлава Комиссаренко
© @slavakomissarenko
Слава Комиссаренко. Архивное фото
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МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам колонии за публичное оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщило агентство Белта.
"Минский городской суд вынес приговор по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, обвиняемого по трем статьям УК", — указано в материале.
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Суд постановил признать его виновным в "публичном оскорблении президента Белоруссии", "умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды", "клевете в отношении президента Белоруссии, содержащейся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, соединенной с обвинением в совершении тяжкого преступления".
Следственный комитет республики начал заочное производство против комика 15 августа 2024 года, заочный суд по делу начался на прошлой неделе, 24 декабря.
Комиссаренко находится за пределами Белоруссии.