https://ria.ru/20241230/komissarenko-1992064091.html

В Белоруссии заочно вынесли приговор стендап-комику Комиссаренко

В Белоруссии заочно вынесли приговор стендап-комику Комиссаренко - РИА Новости, 30.12.2024

В Белоруссии заочно вынесли приговор стендап-комику Комиссаренко

Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам колонии за публичное оскорбление президента Белоруссии Александра... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T12:37:00+03:00

2024-12-30T12:37:00+03:00

2024-12-30T15:19:00+03:00

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МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам колонии за публичное оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщило агентство Белта."Минский городской суд вынес приговор по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, обвиняемого по трем статьям УК", — указано в материале.Суд постановил признать его виновным в "публичном оскорблении президента Белоруссии", "умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды", "клевете в отношении президента Белоруссии, содержащейся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, соединенной с обвинением в совершении тяжкого преступления".Следственный комитет республики начал заочное производство против комика 15 августа 2024 года, заочный суд по делу начался на прошлой неделе, 24 декабря.Комиссаренко находится за пределами Белоруссии.

https://ria.ru/20241201/dolgopolov-1986690269.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, в мире