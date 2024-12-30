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В Белоруссии заочно вынесли приговор стендап-комику Комиссаренко - РИА Новости, 30.12.2024
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12:37 30.12.2024 (обновлено: 15:19 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/komissarenko-1992064091.html
В Белоруссии заочно вынесли приговор стендап-комику Комиссаренко
В Белоруссии заочно вынесли приговор стендап-комику Комиссаренко - РИА Новости, 30.12.2024
В Белоруссии заочно вынесли приговор стендап-комику Комиссаренко
Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам колонии за публичное оскорбление президента Белоруссии Александра... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:37:00+03:00
2024-12-30T15:19:00+03:00
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МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам колонии за публичное оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщило агентство Белта."Минский городской суд вынес приговор по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, обвиняемого по трем статьям УК", — указано в материале.Суд постановил признать его виновным в "публичном оскорблении президента Белоруссии", "умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды", "клевете в отношении президента Белоруссии, содержащейся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, соединенной с обвинением в совершении тяжкого преступления".Следственный комитет республики начал заочное производство против комика 15 августа 2024 года, заочный суд по делу начался на прошлой неделе, 24 декабря.Комиссаренко находится за пределами Белоруссии.
https://ria.ru/20241201/dolgopolov-1986690269.html
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белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
В Белоруссии заочно вынесли приговор стендап-комику Комиссаренко

Комик Комиссаренко заочно получил шесть лет колонии за оскорбление Лукашенко

© @slavakomissarenkoСлава Комиссаренко
Слава Комиссаренко - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© @slavakomissarenko
Слава Комиссаренко. Архивное фото
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МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам колонии за публичное оскорбление президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщило агентство Белта.
"Минский городской суд вынес приговор по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, обвиняемого по трем статьям УК", — указано в материале.
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Суд постановил признать его виновным в "публичном оскорблении президента Белоруссии", "умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды", "клевете в отношении президента Белоруссии, содержащейся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, соединенной с обвинением в совершении тяжкого преступления".
Следственный комитет республики начал заочное производство против комика 15 августа 2024 года, заочный суд по делу начался на прошлой неделе, 24 декабря.
Комиссаренко находится за пределами Белоруссии.
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