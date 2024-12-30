Рейтинг@Mail.ru
"Ёлки 11" возглавили кинопрокат в России - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:57 30.12.2024 (обновлено: 06:17 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/kinoprokat-1992032700.html
"Ёлки 11" возглавили кинопрокат в России
"Ёлки 11" возглавили кинопрокат в России - РИА Новости, 30.12.2024
"Ёлки 11" возглавили кинопрокат в России
Продолжение франшизы "Ёлки 11" возглавило кинопрокат, заработав за прошедшие выходные 211,4 миллиона рублей в России и СНГ, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T00:57:00+03:00
2024-12-30T06:17:00+03:00
культура
россия
белоруссия
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989682320_0:0:980:551_1920x0_80_0_0_3637c3440013760d13c1581b0e3bb32d.png
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Продолжение франшизы "Ёлки 11" возглавило кинопрокат, заработав за прошедшие выходные 211,4 миллиона рублей в России и СНГ, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустилась семейная комедия "Домовенок Кузя", заработавшая 146,1 миллиона рублей.Третью позицию заняла премьера недели — мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 6", киносборы которого составили 88,6 миллиона рублей.Четвертая строчка оказалась у сказочного фильма "Баба Яга спасает Новый год", который собрал в прокате 63,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку сиквел "Муфаса: Король Лев": в странах СНГ без России и Белоруссии он заработал 61,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20241223/kinoprokat-1990756430.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989682320_0:0:735:551_1920x0_80_0_0_e92212c988b854af5286a613cc794617.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, снг
Культура, Россия, Белоруссия, СНГ
"Ёлки 11" возглавили кинопрокат в России

Фильм "Ёлки 11" возглавил кинопрокат в России в выходные

© Базелевс Продакшн (2024) Кадр из фильма "Елки 11"
Кадр из фильма Елки 11 - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Базелевс Продакшн (2024)
Кадр из фильма "Елки 11" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Продолжение франшизы "Ёлки 11" возглавило кинопрокат, заработав за прошедшие выходные 211,4 миллиона рублей в России и СНГ, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустилась семейная комедия "Домовенок Кузя", заработавшая 146,1 миллиона рублей.
Третью позицию заняла премьера недели — мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 6", киносборы которого составили 88,6 миллиона рублей.
Четвертая строчка оказалась у сказочного фильма "Баба Яга спасает Новый год", который собрал в прокате 63,5 миллиона рублей.
Замыкает пятерку сиквел "Муфаса: Король Лев": в странах СНГ без России и Белоруссии он заработал 61,9 миллиона рублей.
Кукольные герои Кузя и Нафаня из советского мультфильма Домовёнок Кузя - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Премьера "Домовенок Кузя" возглавила кинопрокат в России
23 декабря, 01:39
 
КультураРоссияБелоруссияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала