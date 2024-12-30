https://ria.ru/20241230/kinoprokat-1992032700.html
"Ёлки 11" возглавили кинопрокат в России
"Ёлки 11" возглавили кинопрокат в России - РИА Новости, 30.12.2024
"Ёлки 11" возглавили кинопрокат в России
Продолжение франшизы "Ёлки 11" возглавило кинопрокат, заработав за прошедшие выходные 211,4 миллиона рублей в России и СНГ, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T00:57:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Продолжение франшизы "Ёлки 11" возглавило кинопрокат, заработав за прошедшие выходные 211,4 миллиона рублей в России и СНГ, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустилась семейная комедия "Домовенок Кузя", заработавшая 146,1 миллиона рублей.Третью позицию заняла премьера недели — мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 6", киносборы которого составили 88,6 миллиона рублей.Четвертая строчка оказалась у сказочного фильма "Баба Яга спасает Новый год", который собрал в прокате 63,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку сиквел "Муфаса: Король Лев": в странах СНГ без России и Белоруссии он заработал 61,9 миллиона рублей.
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россия, белоруссия, снг
Культура, Россия, Белоруссия, СНГ
"Ёлки 11" возглавили кинопрокат в России
Фильм "Ёлки 11" возглавил кинопрокат в России в выходные