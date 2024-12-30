https://ria.ru/20241230/karapetyan-1992082368.html

СМИ сообщили о задержании экс-министра обороны Армении в Москве

СМИ сообщили о задержании экс-министра обороны Армении в Москве - РИА Новости, 30.12.2024

СМИ сообщили о задержании экс-министра обороны Армении в Москве

Бывший министр обороны Армении генерал-майор Аршак Карапетян задержан в Москве, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник, близкий к МВД. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T16:23:00+03:00

2024-12-30T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший министр обороны Армении генерал-майор Аршак Карапетян задержан в Москве, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник, близкий к МВД."Карапетян был задержан в центре Москвы 29 декабря", — говорится в публикации.Как следует из сообщения, Карапетян был объявлен в розыск в рамках нескольких дел, возбужденных правоохранительными органами в Армении.Аршак Карапетян занимал должность министра обороны Армении несколько месяцев в 2021 году. Он был назначен на этот пост 2 августа, а 15 ноября его сменил Сурен Папикян.

https://ria.ru/20210802/armeniya-1743986070.html

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в мире, армения, москва, рбк (медиагруппа)