https://ria.ru/20241230/karapetyan-1992082368.html
СМИ сообщили о задержании экс-министра обороны Армении в Москве
СМИ сообщили о задержании экс-министра обороны Армении в Москве - РИА Новости, 30.12.2024
СМИ сообщили о задержании экс-министра обороны Армении в Москве
Бывший министр обороны Армении генерал-майор Аршак Карапетян задержан в Москве, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник, близкий к МВД. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T16:23:00+03:00
2024-12-30T16:23:00+03:00
2024-12-30T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Бывший министр обороны Армении генерал-майор Аршак Карапетян задержан в Москве, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник, близкий к МВД."Карапетян был задержан в центре Москвы 29 декабря", — говорится в публикации.Как следует из сообщения, Карапетян был объявлен в розыск в рамках нескольких дел, возбужденных правоохранительными органами в Армении.Аршак Карапетян занимал должность министра обороны Армении несколько месяцев в 2021 году. Он был назначен на этот пост 2 августа, а 15 ноября его сменил Сурен Папикян.
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в мире, армения, москва, рбк (медиагруппа)
В мире, Армения, Москва, РБК (медиагруппа)
СМИ сообщили о задержании экс-министра обороны Армении в Москве
В Москве задержали бывшего министра обороны Армении Аршака Карапетяна