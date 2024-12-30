https://ria.ru/20241230/kanada-1992070511.html
Канада, Британия и Панамский канал поменяют владельца, считает Медведев
Канада, Британия и Панамский канал поменяют владельца, считает Медведев - РИА Новости, 30.12.2024
Канада, Британия и Панамский канал поменяют владельца, считает Медведев
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предсказал, что Канада, Британия и Панамский канал поменяют "владельца", но... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:09:00+03:00
2024-12-30T14:09:00+03:00
2024-12-30T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предсказал, что Канада, Британия и Панамский канал поменяют "владельца", но купят их не США, а лично президент страны Дональд Трамп - как бизнесмен. Зампред Совбеза вспомнил "список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий", который составил в прошлом году. Он отметил, что все из этого сбылось, в том числе и прогноз об избрании Трампа новым президентом США. "И в качестве спойлера: Панамский канал, деревенская страна Канада и даже страна политических дегенератов Британия поменяют владельца. Но купят их отнюдь не США, а Трамп лично, просто как бизнесмен", - написал Медведев.
https://ria.ru/20241230/medvedev-1992060335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, канада, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, в мире
США, Канада, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, В мире
Канада, Британия и Панамский канал поменяют владельца, считает Медведев
Медведев: Трамп лично купит Канаду, Британию и Панамский канал