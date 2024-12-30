Рейтинг@Mail.ru
Канада, Британия и Панамский канал поменяют владельца, считает Медведев - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/kanada-1992070511.html
Канада, Британия и Панамский канал поменяют владельца, считает Медведев
Канада, Британия и Панамский канал поменяют владельца, считает Медведев - РИА Новости, 30.12.2024
Канада, Британия и Панамский канал поменяют владельца, считает Медведев
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предсказал, что Канада, Британия и Панамский канал поменяют "владельца", но... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:09:00+03:00
2024-12-30T14:09:00+03:00
сша
канада
россия
дональд трамп
дмитрий медведев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_31a6c0a7a0ae542e729ff24a43889034.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предсказал, что Канада, Британия и Панамский канал поменяют "владельца", но купят их не США, а лично президент страны Дональд Трамп - как бизнесмен. Зампред Совбеза вспомнил "список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий", который составил в прошлом году. Он отметил, что все из этого сбылось, в том числе и прогноз об избрании Трампа новым президентом США. "И в качестве спойлера: Панамский канал, деревенская страна Канада и даже страна политических дегенератов Британия поменяют владельца. Но купят их отнюдь не США, а Трамп лично, просто как бизнесмен", - написал Медведев.
https://ria.ru/20241230/medvedev-1992060335.html
сша
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d632946871ebb28afb89190cf51f65e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, канада, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, в мире
США, Канада, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, В мире
Канада, Британия и Панамский канал поменяют владельца, считает Медведев

Медведев: Трамп лично купит Канаду, Британию и Панамский канал

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предсказал, что Канада, Британия и Панамский канал поменяют "владельца", но купят их не США, а лично президент страны Дональд Трамп - как бизнесмен.
Зампред Совбеза вспомнил "список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий", который составил в прошлом году. Он отметил, что все из этого сбылось, в том числе и прогноз об избрании Трампа новым президентом США.
"И в качестве спойлера: Панамский канал, деревенская страна Канада и даже страна политических дегенератов Британия поменяют владельца. Но купят их отнюдь не США, а Трамп лично, просто как бизнесмен", - написал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Медведев заявил, что его прогноз о "партии чушпанов" сбылся
Вчера, 12:01
 
СШАКанадаРоссияДональд ТрампДмитрий МедведевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала