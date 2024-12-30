https://ria.ru/20241230/kanada-1992070511.html

Канада, Британия и Панамский канал поменяют владельца, считает Медведев

Канада, Британия и Панамский канал поменяют владельца, считает Медведев - РИА Новости, 30.12.2024

Канада, Британия и Панамский канал поменяют владельца, считает Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предсказал, что Канада, Британия и Панамский канал поменяют "владельца", но... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T14:09:00+03:00

2024-12-30T14:09:00+03:00

2024-12-30T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предсказал, что Канада, Британия и Панамский канал поменяют "владельца", но купят их не США, а лично президент страны Дональд Трамп - как бизнесмен. Зампред Совбеза вспомнил "список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий", который составил в прошлом году. Он отметил, что все из этого сбылось, в том числе и прогноз об избрании Трампа новым президентом США. "И в качестве спойлера: Панамский канал, деревенская страна Канада и даже страна политических дегенератов Британия поменяют владельца. Но купят их отнюдь не США, а Трамп лично, просто как бизнесмен", - написал Медведев.

https://ria.ru/20241230/medvedev-1992060335.html

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Варвара Скокшина

сша, канада, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, в мире