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Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными - РИА Новости, 30.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 30.12.2024 (обновлено: 20:54 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/kadry-1992099840.html
Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными - РИА Новости, 30.12.2024
Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
Минобороны РФ показало видеоролик с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T18:44:00+03:00
2024-12-30T20:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
белоруссия
вооруженные силы украины
украина
оаэ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. На опубликованных кадрах видно, как они садятся в автобусы, благодарят и поздравляют с наступающим Новым годом. Ранее МО РФ сообщило, что 150 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории 30 декабря, столько же пленных ВСУ были переданы взамен. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, в дальнейшем их доставят в РФ для лечения и реабилитации. При возвращении российских военнослужащих посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.
https://ria.ru/20241229/plen-1991984944.html
россия
киев
белоруссия
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Возвращение российских военнослужащих из плена
Минобороны России показало видео с возвращенными из украинского плена военными
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россия, киев, белоруссия, вооруженные силы украины, украина, оаэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Украина, ОАЭ
Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими.
На опубликованных кадрах видно, как они садятся в автобусы, благодарят и поздравляют с наступающим Новым годом.
Ранее МО РФ сообщило, что 150 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории 30 декабря, столько же пленных ВСУ были переданы взамен.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, в дальнейшем их доставят в РФ для лечения и реабилитации. При возвращении российских военнослужащих посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБелоруссияВооруженные силы УкраиныУкраинаОАЭ
 
 
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