https://ria.ru/20241230/kadry-1992099840.html
Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными - РИА Новости, 30.12.2024
Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
Минобороны РФ показало видеоролик с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T18:44:00+03:00
2024-12-30T18:44:00+03:00
2024-12-30T20:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
белоруссия
вооруженные силы украины
украина
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992107358_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e54763ab08707c43d47a6ea0cb48496d.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. На опубликованных кадрах видно, как они садятся в автобусы, благодарят и поздравляют с наступающим Новым годом. Ранее МО РФ сообщило, что 150 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории 30 декабря, столько же пленных ВСУ были переданы взамен. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, в дальнейшем их доставят в РФ для лечения и реабилитации. При возвращении российских военнослужащих посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.
https://ria.ru/20241229/plen-1991984944.html
россия
киев
белоруссия
украина
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992107358_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_08042e4773b06754cc6b3939141eb754.jpg
Возвращение российских военнослужащих из плена
Минобороны России показало видео с возвращенными из украинского плена военными
2024-12-30T18:44
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, белоруссия, вооруженные силы украины, украина, оаэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Украина, ОАЭ
Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена военными