https://ria.ru/20241230/kadry-1992099840.html

Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными - РИА Новости, 30.12.2024

Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны РФ показало видеоролик с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T18:44:00+03:00

2024-12-30T18:44:00+03:00

2024-12-30T20:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

белоруссия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. На опубликованных кадрах видно, как они садятся в автобусы, благодарят и поздравляют с наступающим Новым годом. Ранее МО РФ сообщило, что 150 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории 30 декабря, столько же пленных ВСУ были переданы взамен. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, в дальнейшем их доставят в РФ для лечения и реабилитации. При возвращении российских военнослужащих посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

https://ria.ru/20241229/plen-1991984944.html

россия

киев

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Возвращение российских военнослужащих из плена Минобороны России показало видео с возвращенными из украинского плена военными 2024-12-30T18:44 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, белоруссия, вооруженные силы украины, украина, оаэ