https://ria.ru/20241230/gurov-1992091423.html

Глава Росмолодежи исполнил новогоднюю мечту девочки из Белгородской области

Глава Росмолодежи исполнил новогоднюю мечту девочки из Белгородской области - РИА Новости, 30.12.2024

Глава Росмолодежи исполнил новогоднюю мечту девочки из Белгородской области

Глава Росмолодежи Григорий Гуров исполнил мечту девочки из Белгородской области и подарил ей коньки для фигурного катания в рамках новогодней акции "Елка... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T17:53:00+03:00

2024-12-30T17:53:00+03:00

2024-12-30T17:53:00+03:00

общество

белгородская область

россия

григорий гуров

новый год

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров исполнил мечту девочки из Белгородской области и подарил ей коньки для фигурного катания в рамках новогодней акции "Елка желаний". "Исполнилась мечта маленькой Вики из Белгородской области – на "Ёлке желаний" она загадала фигурные коньки. Был рад помочь с таким прекрасным желанием! Успехов Вике в ее увлечении!" - написал Гуров в Telegram-канале. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20241229/medvedev-1991982061.html

белгородская область

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Наталья Макарова

общество, белгородская область, россия, григорий гуров, новый год