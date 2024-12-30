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Глава Росмолодежи исполнил новогоднюю мечту девочки из Белгородской области - РИА Новости, 30.12.2024
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17:53 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/gurov-1992091423.html
Глава Росмолодежи исполнил новогоднюю мечту девочки из Белгородской области
Глава Росмолодежи исполнил новогоднюю мечту девочки из Белгородской области - РИА Новости, 30.12.2024
Глава Росмолодежи исполнил новогоднюю мечту девочки из Белгородской области
Глава Росмолодежи Григорий Гуров исполнил мечту девочки из Белгородской области и подарил ей коньки для фигурного катания в рамках новогодней акции "Елка... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T17:53:00+03:00
2024-12-30T17:53:00+03:00
общество
белгородская область
россия
григорий гуров
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров исполнил мечту девочки из Белгородской области и подарил ей коньки для фигурного катания в рамках новогодней акции "Елка желаний". "Исполнилась мечта маленькой Вики из Белгородской области – на "Ёлке желаний" она загадала фигурные коньки. Был рад помочь с таким прекрасным желанием! Успехов Вике в ее увлечении!" - написал Гуров в Telegram-канале. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20241229/medvedev-1991982061.html
белгородская область
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общество, белгородская область, россия, григорий гуров, новый год
Общество, Белгородская область, Россия, Григорий Гуров, Новый год
Глава Росмолодежи исполнил новогоднюю мечту девочки из Белгородской области

Гуров подарил девочке из Белгородской области коньки в рамках "Елки желаний"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Акция "Елка желаний" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров исполнил мечту девочки из Белгородской области и подарил ей коньки для фигурного катания в рамках новогодней акции "Елка желаний".
«
"Исполнилась мечта маленькой Вики из Белгородской области – на "Ёлке желаний" она загадала фигурные коньки. Был рад помочь с таким прекрасным желанием! Успехов Вике в ее увлечении!" - написал Гуров в Telegram-канале.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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ОбществоБелгородская областьРоссияГригорий ГуровНовый год
 
 
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