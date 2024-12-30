https://ria.ru/20241230/gruziya-1992061636.html

Новый президент Грузии в первом выступлении рассказал о будущем страны

Новый президент Грузии в первом выступлении рассказал о будущем страны - РИА Новости, 30.12.2024

Новый президент Грузии в первом выступлении рассказал о будущем страны

Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем первом выступлении подтвердил, что страна продолжит курс на вступление в Евросоюз, сообщает "Взгляд". РИА Новости, 30.12.2024

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2024-12-30T12:14:00+03:00

2024-12-30T12:24:00+03:00

в мире

грузия

михаил кавелашвили

евросоюз

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем первом выступлении подтвердил, что страна продолжит курс на вступление в Евросоюз, сообщает "Взгляд"."Мы стремимся стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году, так как это цивилизованный выбор нашего народа, который закреплен нашей Конституцией", — приводят слова грузинского политика в материале.Кавелашвили заверил, что к 2028 году Грузия выполнит более чем на 90 процентов условия заключенного в 2014 году с Евросоюзом Соглашения об ассоциации, а также подтвердил готовность Тбилиси к переговорам с Брюсселем о членстве страны в организации в любое время, если им это предложит ЕС.Парламент Грузии 14 декабря избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. В воскресенье он официально вступил в должность. Накануне оппозиция организовала акцию "живая цепь". В городе мобилизовали бригады спецназа и сотрудников патрульной полиции.Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявляла, что не уйдет с поста президента, поскольку "при нелегитимном парламенте" не может быть легитимных выборов главы государства.Как сообщил корреспондент РИА Новости, Зурабишвили все-таки покинула резиденцию в день инаугурации нового президента.

https://ria.ru/20241229/gruziya-1991998766.html

https://ria.ru/20241229/gruziya-1992014385.html

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в мире, грузия, михаил кавелашвили, евросоюз