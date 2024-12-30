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Новый президент Грузии в первом выступлении рассказал о будущем страны - РИА Новости, 30.12.2024
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12:14 30.12.2024 (обновлено: 12:24 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/gruziya-1992061636.html
Новый президент Грузии в первом выступлении рассказал о будущем страны
Новый президент Грузии в первом выступлении рассказал о будущем страны - РИА Новости, 30.12.2024
Новый президент Грузии в первом выступлении рассказал о будущем страны
Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем первом выступлении подтвердил, что страна продолжит курс на вступление в Евросоюз, сообщает "Взгляд". РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:14:00+03:00
2024-12-30T12:24:00+03:00
в мире
грузия
михаил кавелашвили
евросоюз
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем первом выступлении подтвердил, что страна продолжит курс на вступление в Евросоюз, сообщает "Взгляд"."Мы стремимся стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году, так как это цивилизованный выбор нашего народа, который закреплен нашей Конституцией", — приводят слова грузинского политика в материале.Кавелашвили заверил, что к 2028 году Грузия выполнит более чем на 90 процентов условия заключенного в 2014 году с Евросоюзом Соглашения об ассоциации, а также подтвердил готовность Тбилиси к переговорам с Брюсселем о членстве страны в организации в любое время, если им это предложит ЕС.Парламент Грузии 14 декабря избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. В воскресенье он официально вступил в должность. Накануне оппозиция организовала акцию "живая цепь". В городе мобилизовали бригады спецназа и сотрудников патрульной полиции.Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявляла, что не уйдет с поста президента, поскольку "при нелегитимном парламенте" не может быть легитимных выборов главы государства.Как сообщил корреспондент РИА Новости, Зурабишвили все-таки покинула резиденцию в день инаугурации нового президента.
https://ria.ru/20241229/gruziya-1991998766.html
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в мире, грузия, михаил кавелашвили, евросоюз
В мире, Грузия, Михаил Кавелашвили, Евросоюз
Новый президент Грузии в первом выступлении рассказал о будущем страны

Президент Грузии Кавелашвили в первом выступлении подтвердил курс на Запад

© AP PhotoМихаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo
Михаил Кавелашвили. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем первом выступлении подтвердил, что страна продолжит курс на вступление в Евросоюз, сообщает "Взгляд".
«
"Мы стремимся стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году, так как это цивилизованный выбор нашего народа, который закреплен нашей Конституцией", — приводят слова грузинского политика в материале.
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Во Франции заметили странную деталь на кадрах ухода Зурабишвили из дворца
29 декабря, 16:04
Кавелашвили заверил, что к 2028 году Грузия выполнит более чем на 90 процентов условия заключенного в 2014 году с Евросоюзом Соглашения об ассоциации, а также подтвердил готовность Тбилиси к переговорам с Брюсселем о членстве страны в организации в любое время, если им это предложит ЕС.
Парламент Грузии 14 декабря избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. В воскресенье он официально вступил в должность. Накануне оппозиция организовала акцию "живая цепь". В городе мобилизовали бригады спецназа и сотрудников патрульной полиции.
Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявляла, что не уйдет с поста президента, поскольку "при нелегитимном парламенте" не может быть легитимных выборов главы государства.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, Зурабишвили все-таки покинула резиденцию в день инаугурации нового президента.
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29 декабря, 19:22
 
В миреГрузияМихаил КавелашвилиЕвросоюз
 
 
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