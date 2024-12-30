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В Грузии заявили о готовности возобновить отношения с США - РИА Новости, 30.12.2024
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14:02 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/gruzija-1992069709.html
В Грузии заявили о готовности возобновить отношения с США
В Грузии заявили о готовности возобновить отношения с США - РИА Новости, 30.12.2024
В Грузии заявили о готовности возобновить отношения с США
Грузия готова начать отношения с США с чистого листа и ожидает от администрации избранного президента Дональда Трампа встречных шагов, заявил премьер-министр... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:02:00+03:00
2024-12-30T14:02:00+03:00
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сша
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бидзина иванишвили
дональд трамп
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 30 дек - РИА Новости. Грузия готова начать отношения с США с чистого листа и ожидает от администрации избранного президента Дональда Трампа встречных шагов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Одним из наших главных внешнеполитических приоритетов является возобновление отношений с США, для этого мы сделаем все возможное… Наша цель - перезапустить отношения с США с чистого листа, возобновить стратегическое партнерство… С нашей стороны есть абсолютная открытость и готовность к этому, и мы надеемся, что при новой администрации мы увидим встречных шагов", - заявил премьер журналистам. В конце ноября в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы "антидемократических действий" правящей партии "Грузинская мечта". США ввели 27 декабря санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Санкции подразумевают заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.
https://ria.ru/20241230/gruziya-1992061636.html
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в мире, сша, грузия, бидзина иванишвили, дональд трамп, ираклий кобахидзе
В мире, США, Грузия, Бидзина Иванишвили, Дональд Трамп, Ираклий Кобахидзе
В Грузии заявили о готовности возобновить отношения с США

Премьер Кобахидзе: Грузия готова начать отношения с США с чистого листа

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 дек - РИА Новости. Грузия готова начать отношения с США с чистого листа и ожидает от администрации избранного президента Дональда Трампа встречных шагов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Одним из наших главных внешнеполитических приоритетов является возобновление отношений с США, для этого мы сделаем все возможное… Наша цель - перезапустить отношения с США с чистого листа, возобновить стратегическое партнерство… С нашей стороны есть абсолютная открытость и готовность к этому, и мы надеемся, что при новой администрации мы увидим встречных шагов", - заявил премьер журналистам.
В конце ноября в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы "антидемократических действий" правящей партии "Грузинская мечта".
США ввели 27 декабря санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Санкции подразумевают заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.
Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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В миреСШАГрузияБидзина ИванишвилиДональд ТрампИраклий Кобахидзе
 
 
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