https://ria.ru/20241230/gruzija-1992069709.html

В Грузии заявили о готовности возобновить отношения с США

В Грузии заявили о готовности возобновить отношения с США - РИА Новости, 30.12.2024

В Грузии заявили о готовности возобновить отношения с США

Грузия готова начать отношения с США с чистого листа и ожидает от администрации избранного президента Дональда Трампа встречных шагов, заявил премьер-министр... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T14:02:00+03:00

2024-12-30T14:02:00+03:00

2024-12-30T14:02:00+03:00

в мире

сша

грузия

бидзина иванишвили

дональд трамп

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 30 дек - РИА Новости. Грузия готова начать отношения с США с чистого листа и ожидает от администрации избранного президента Дональда Трампа встречных шагов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Одним из наших главных внешнеполитических приоритетов является возобновление отношений с США, для этого мы сделаем все возможное… Наша цель - перезапустить отношения с США с чистого листа, возобновить стратегическое партнерство… С нашей стороны есть абсолютная открытость и готовность к этому, и мы надеемся, что при новой администрации мы увидим встречных шагов", - заявил премьер журналистам. В конце ноября в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы "антидемократических действий" правящей партии "Грузинская мечта". США ввели 27 декабря санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Санкции подразумевают заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.

https://ria.ru/20241230/gruziya-1992061636.html

сша

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в мире, сша, грузия, бидзина иванишвили, дональд трамп, ираклий кобахидзе