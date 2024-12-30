https://ria.ru/20241230/gosdumy-1992036265.html

В Госдуме назвали самые распространенные схемы мошенничества в 2024 году

В Госдуме назвали самые распространенные схемы мошенничества в 2024 году - РИА Новости, 30.12.2024

В Госдуме назвали самые распространенные схемы мошенничества в 2024 году

Самыми распространенными схемами мошенничества в 2024 году стали те, в рамках которых злоумышленники представляются руководителями компаний и просят сотрудников РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T02:48:00+03:00

2024-12-30T02:48:00+03:00

2024-12-30T02:48:00+03:00

общество

антон немкин (депутат)

госдума рф

новый год

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Самыми распространенными схемами мошенничества в 2024 году стали те, в рамках которых злоумышленники представляются руководителями компаний и просят сотрудников выполнить финансовые переводы, звонят от имени фейковых ведомств или устраивают фейковые розыгрыши призов, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "В 2024 году мошенники активно использовали различные схемы обмана, постоянно адаптируясь к новым технологиям борьбы с ними. Одной из самых популярных стала схема Fake Boss. Мошенники связываются с сотрудниками компаний, выдавая себя за руководителей, и требуют срочно выполнить финансовые переводы или предоставить конфиденциальную информацию. Используя методы социальной инженерии, они создают ощущение неотложности, заставляя сотрудников действовать без должной проверки", - сказал он. По словам депутата, по-прежнему распространены и звонки от фейковых ведомств. Немкин напомнил, что в рамках таких схем злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или государственных учреждений, и сообщают о якобы совершенных правонарушениях или задолженностях. Для "решения проблемы" предлагается перевести деньги на "безопасный счет" или предоставить личные данные. Такие звонки часто сопровождаются угрозами и давлением, чтобы вызвать панику у жертвы, добавил парламентарий. "Еще одна популярная схема - фальшивые розыгрыши призов. Мошенники создают поддельные сайты и рассылают сообщения о выигрышах в несуществующих лотереях или акциях. Для получения "приза" жертве предлагается оплатить комиссию или предоставить данные банковской карты, что приводит к финансовым потерям", - подчеркнул Немкин. Как отметил депутат, под конец года особое распространение получили вредоносные файлы, которые рассылались под видом открыток. Злоумышленники отправляли сообщения с вложениями, маскируя их под поздравительные открытки или фотографии. При открытии таких файлов на устройство устанавливалось вредоносное ПО, которое предоставляло удаленный доступ к нему или собирало персональные данные, рассказал Немкин.

https://ria.ru/20241228/moshennichestvo-1991780260.html

https://ria.ru/20241209/gosduma-1988067962.html

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общество, антон немкин (депутат), госдума рф, новый год