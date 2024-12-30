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Украинский конфликт выгоден оружейному лобби, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.12.2024
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15:55 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/gosduma-1992080326.html
Украинский конфликт выгоден оружейному лобби, заявили в Госдуме
Украинский конфликт выгоден оружейному лобби, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.12.2024
Украинский конфликт выгоден оружейному лобби, заявили в Госдуме
Продолжение конфликта на Украине выгодно оружейному лобби в США, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T15:55:00+03:00
2024-12-30T15:55:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине выгодно оружейному лобби в США, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее, как выяснило РИА Новости на основе анализа отчетов Пентагона, армия США потратила миллиарды долларов из помощи Киеву на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой бронетехники, чья стоимость уже приближалась к нулю. "США не устали от этого конфликта, у них огромные поля списанной или законсервированной техники, так что не себе в убыток работают, а только в интересах оружейного лобби, которому выгодно продолжение конфликта", - сказал РИА Новости Белик. При этом, по его словам, Европа "последние портки снимет и отдаст в топку конфликта". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241230/porazhenie-1992079758.html
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в мире, украина, сша, россия, дмитрий белик, сергей лавров, нато, госдума рф, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Дмитрий Белик, Сергей Лавров, НАТО, Госдума РФ, Министерство обороны США
Украинский конфликт выгоден оружейному лобби, заявили в Госдуме

Депутат Белик: продолжение конфликта на Украине выгодно оружейному лобби в США

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине выгодно оружейному лобби в США, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее, как выяснило РИА Новости на основе анализа отчетов Пентагона, армия США потратила миллиарды долларов из помощи Киеву на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой бронетехники, чья стоимость уже приближалась к нулю.
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"США не устали от этого конфликта, у них огромные поля списанной или законсервированной техники, так что не себе в убыток работают, а только в интересах оружейного лобби, которому выгодно продолжение конфликта", - сказал РИА Новости Белик.
При этом, по его словам, Европа "последние портки снимет и отдаст в топку конфликта".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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