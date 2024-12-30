https://ria.ru/20241230/germanija-1992103090.html

В Германии трех человек обвинили в шпионаже в пользу России

В Германии трех человек обвинили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 30.12.2024

В Германии трех человек обвинили в шпионаже в пользу России

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в отношении трех человек с немецким и российским гражданством, которые подозреваются якобы в шпионаже в... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T19:31:00+03:00

2024-12-30T19:31:00+03:00

2024-12-30T19:31:00+03:00

в мире

германия

россия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в отношении трех человек с немецким и российским гражданством, которые подозреваются якобы в шпионаже в пользу России. "Есть достаточные основания подозревать обвиняемых в работе на иностранную разведку", - говорится в пресс-релизе прокуратуры. Одному из подозреваемых, Дитеру С. также предъявлено обвинение "в шпионаже в целях саботажа, сговоре с целью совершения взрыва и поджога, заявлении о готовности к опасному вмешательству в работу железнодорожного транспорта и угрожающей безопасности съемке военных объектов". Как утверждает прокуратура, Дитер С. был бойцом вооруженного формирования Донецкой Народной Республики. В октябре 2023 года Дитер С. будто бы связался с неким человеком, который якобы "является сотрудником российской разведки", и обсуждал с ним диверсии в Германии. Он заявил о готовности совершать поджоги и подрывы объектов военной инфраструктуры и промышленных объектов. Он также был готов совершать диверсионные действия на железнодорожных путях, которые используются для перевозки военных грузов. Кроме того, Дитер С. собирал информацию о потенциальных объектах для атак в Баварии. Двое других обвиняемых - Александер Й. и Алекс Д. - не позднее чем с марта 2024 года стали помогать ему. Дитер С. и Александер Й. были арестованы 17 апреля 2024 года. С тех пор Дитер С. находится под стражей. Ордер на арест Александра Й. был приостановлен 26 сентября 2024 года. Алекс Д. находится на свободе.

https://ria.ru/20241119/bundesver-1984675024.html

германия

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, донецкая народная республика