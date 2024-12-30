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В Германии трех человек обвинили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 30.12.2024
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19:31 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/germanija-1992103090.html
В Германии трех человек обвинили в шпионаже в пользу России
В Германии трех человек обвинили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 30.12.2024
В Германии трех человек обвинили в шпионаже в пользу России
Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в отношении трех человек с немецким и российским гражданством, которые подозреваются якобы в шпионаже в... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T19:31:00+03:00
2024-12-30T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в отношении трех человек с немецким и российским гражданством, которые подозреваются якобы в шпионаже в пользу России. "Есть достаточные основания подозревать обвиняемых в работе на иностранную разведку", - говорится в пресс-релизе прокуратуры. Одному из подозреваемых, Дитеру С. также предъявлено обвинение "в шпионаже в целях саботажа, сговоре с целью совершения взрыва и поджога, заявлении о готовности к опасному вмешательству в работу железнодорожного транспорта и угрожающей безопасности съемке военных объектов". Как утверждает прокуратура, Дитер С. был бойцом вооруженного формирования Донецкой Народной Республики. В октябре 2023 года Дитер С. будто бы связался с неким человеком, который якобы "является сотрудником российской разведки", и обсуждал с ним диверсии в Германии. Он заявил о готовности совершать поджоги и подрывы объектов военной инфраструктуры и промышленных объектов. Он также был готов совершать диверсионные действия на железнодорожных путях, которые используются для перевозки военных грузов. Кроме того, Дитер С. собирал информацию о потенциальных объектах для атак в Баварии. Двое других обвиняемых - Александер Й. и Алекс Д. - не позднее чем с марта 2024 года стали помогать ему. Дитер С. и Александер Й. были арестованы 17 апреля 2024 года. С тех пор Дитер С. находится под стражей. Ордер на арест Александра Й. был приостановлен 26 сентября 2024 года. Алекс Д. находится на свободе.
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в мире, германия, россия, донецкая народная республика
В мире, Германия, Россия, Донецкая Народная Республика
В Германии трех человек обвинили в шпионаже в пользу России

Прокуратура Германии обвинила трех человек в шпионаже в пользу России

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в отношении трех человек с немецким и российским гражданством, которые подозреваются якобы в шпионаже в пользу России.
«
"Есть достаточные основания подозревать обвиняемых в работе на иностранную разведку", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Одному из подозреваемых, Дитеру С. также предъявлено обвинение "в шпионаже в целях саботажа, сговоре с целью совершения взрыва и поджога, заявлении о готовности к опасному вмешательству в работу железнодорожного транспорта и угрожающей безопасности съемке военных объектов".
Как утверждает прокуратура, Дитер С. был бойцом вооруженного формирования Донецкой Народной Республики. В октябре 2023 года Дитер С. будто бы связался с неким человеком, который якобы "является сотрудником российской разведки", и обсуждал с ним диверсии в Германии. Он заявил о готовности совершать поджоги и подрывы объектов военной инфраструктуры и промышленных объектов. Он также был готов совершать диверсионные действия на железнодорожных путях, которые используются для перевозки военных грузов. Кроме того, Дитер С. собирал информацию о потенциальных объектах для атак в Баварии. Двое других обвиняемых - Александер Й. и Алекс Д. - не позднее чем с марта 2024 года стали помогать ему.
Дитер С. и Александер Й. были арестованы 17 апреля 2024 года. С тех пор Дитер С. находится под стражей. Ордер на арест Александра Й. был приостановлен 26 сентября 2024 года. Алекс Д. находится на свободе.
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