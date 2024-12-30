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В Германии полиция ранила украинского беженца с топором - РИА Новости, 30.12.2024
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14:04 30.12.2024 (обновлено: 14:32 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/germanija-1992070045.html
В Германии полиция ранила украинского беженца с топором
В Германии полиция ранила украинского беженца с топором - РИА Новости, 30.12.2024
В Германии полиция ранила украинского беженца с топором
Полиция немецкого города Хиршберг в федеральной земле Баден-Вюртемберг тяжело ранила больного шизофренией украинского беженца, который пытался напасть на... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:04:00+03:00
2024-12-30T14:32:00+03:00
в мире
баден-вюртемберг
украина
германия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полиция немецкого города Хиршберг в федеральной земле Баден-Вюртемберг тяжело ранила больного шизофренией украинского беженца, который пытался напасть на правоохранителей с топором и ножом, сообщила газета Bild. &quot;Появились новые детали после стрельбы полицейских на территории фирмы в Хиршберге в субботу — пострадавший был психически болен. &lt;...&gt; Около полудня на улице Бергштрассе в Хиршберге, расположенном около города Мангейм в федеральной земле Баден-Вюртемберг, он устроил скандал, размахивая ножом и топором, из-за чего шеф фирмы вызвал полицию. Так как мужчина угрожающе побежал с оружием на правоохранителей, в него выстрелили. Владислав О. с Украины получил тяжелое ранение&quot;, — пишет издание.По информации Bild, мужчина уже два года проживает на территории Германии в общежитии для беженцев. Как заявил изданию его друг и священник, Владислав "страдает от шизофрении и депрессии", а в целом он "чудесный и дружелюбный молодой человек". Накануне вечером раненый мужчина перенес экстренную операцию, о его состоянии пока ничего не известно. Правоохранители сейчас выясняют, что побудило 26-летнего молодого человека взяться за оружие.
https://ria.ru/20241229/nemtsy-1992004210.html
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в мире, баден-вюртемберг, украина, германия
В мире, Баден-Вюртемберг, Украина, Германия
В Германии полиция ранила украинского беженца с топором

Bild: в ФРГ полиция ранила больного шизофренией украинского беженца с топором

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полиция немецкого города Хиршберг в федеральной земле Баден-Вюртемберг тяжело ранила больного шизофренией украинского беженца, который пытался напасть на правоохранителей с топором и ножом, сообщила газета Bild.
«

"Появились новые детали после стрельбы полицейских на территории фирмы в Хиршберге в субботу — пострадавший был психически болен. <...> Около полудня на улице Бергштрассе в Хиршберге, расположенном около города Мангейм в федеральной земле Баден-Вюртемберг, он устроил скандал, размахивая ножом и топором, из-за чего шеф фирмы вызвал полицию. Так как мужчина угрожающе побежал с оружием на правоохранителей, в него выстрелили. Владислав О. с Украины получил тяжелое ранение", — пишет издание.

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По информации Bild, мужчина уже два года проживает на территории Германии в общежитии для беженцев. Как заявил изданию его друг и священник, Владислав "страдает от шизофрении и депрессии", а в целом он "чудесный и дружелюбный молодой человек".
Накануне вечером раненый мужчина перенес экстренную операцию, о его состоянии пока ничего не известно. Правоохранители сейчас выясняют, что побудило 26-летнего молодого человека взяться за оружие.
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