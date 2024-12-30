В Германии полиция ранила украинского беженца с топором
Bild: в ФРГ полиция ранила больного шизофренией украинского беженца с топором
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полиция немецкого города Хиршберг в федеральной земле Баден-Вюртемберг тяжело ранила больного шизофренией украинского беженца, который пытался напасть на правоохранителей с топором и ножом, сообщила газета Bild.
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"Появились новые детали после стрельбы полицейских на территории фирмы в Хиршберге в субботу — пострадавший был психически болен. <...> Около полудня на улице Бергштрассе в Хиршберге, расположенном около города Мангейм в федеральной земле Баден-Вюртемберг, он устроил скандал, размахивая ножом и топором, из-за чего шеф фирмы вызвал полицию. Так как мужчина угрожающе побежал с оружием на правоохранителей, в него выстрелили. Владислав О. с Украины получил тяжелое ранение", — пишет издание.
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По информации Bild, мужчина уже два года проживает на территории Германии в общежитии для беженцев. Как заявил изданию его друг и священник, Владислав "страдает от шизофрении и депрессии", а в целом он "чудесный и дружелюбный молодой человек".
Накануне вечером раненый мужчина перенес экстренную операцию, о его состоянии пока ничего не известно. Правоохранители сейчас выясняют, что побудило 26-летнего молодого человека взяться за оружие.