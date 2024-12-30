https://ria.ru/20241230/germanija-1992070045.html

В Германии полиция ранила украинского беженца с топором

В Германии полиция ранила украинского беженца с топором - РИА Новости, 30.12.2024

В Германии полиция ранила украинского беженца с топором

Полиция немецкого города Хиршберг в федеральной земле Баден-Вюртемберг тяжело ранила больного шизофренией украинского беженца, который пытался напасть на... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T14:04:00+03:00

2024-12-30T14:04:00+03:00

2024-12-30T14:32:00+03:00

в мире

баден-вюртемберг

украина

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полиция немецкого города Хиршберг в федеральной земле Баден-Вюртемберг тяжело ранила больного шизофренией украинского беженца, который пытался напасть на правоохранителей с топором и ножом, сообщила газета Bild. "Появились новые детали после стрельбы полицейских на территории фирмы в Хиршберге в субботу — пострадавший был психически болен. <...> Около полудня на улице Бергштрассе в Хиршберге, расположенном около города Мангейм в федеральной земле Баден-Вюртемберг, он устроил скандал, размахивая ножом и топором, из-за чего шеф фирмы вызвал полицию. Так как мужчина угрожающе побежал с оружием на правоохранителей, в него выстрелили. Владислав О. с Украины получил тяжелое ранение", — пишет издание.По информации Bild, мужчина уже два года проживает на территории Германии в общежитии для беженцев. Как заявил изданию его друг и священник, Владислав "страдает от шизофрении и депрессии", а в целом он "чудесный и дружелюбный молодой человек". Накануне вечером раненый мужчина перенес экстренную операцию, о его состоянии пока ничего не известно. Правоохранители сейчас выясняют, что побудило 26-летнего молодого человека взяться за оружие.

https://ria.ru/20241229/nemtsy-1992004210.html

https://ria.ru/20240621/germany-1954588270.html

баден-вюртемберг

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, баден-вюртемберг, украина, германия