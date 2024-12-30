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На объездной дороге Симферополя столкнулись 19 машин - РИА Новости, 30.12.2024
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12:12 30.12.2024 (обновлено: 12:56 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/dtp-1992061224.html
На объездной дороге Симферополя столкнулись 19 машин
На объездной дороге Симферополя столкнулись 19 машин - РИА Новости, 30.12.2024
На объездной дороге Симферополя столкнулись 19 машин
Авария с участием 19 автомобилей произошла на участке объездной дороги вокруг Симферополя, три человека пострадали, сообщили в понедельник в ГУ МВД по региону. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:12:00+03:00
2024-12-30T12:56:00+03:00
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Авария с участием 19 автомобилей произошла на участке объездной дороги вокруг Симферополя, три человека пострадали, сообщили в понедельник в ГУ МВД по региону."На автодороге Дубки-Левадки (участок объездной дороги Симферополя с запада – ред.) вблизи села Чистенькое из-за плохих погодных условий (тумана) произошло массовое ДТП с участием 19 автомобилей. Предварительно пострадали три человека", - сообщили в ведомстве.По предварительным данным, ДТП произошло в понедельник около в 08:40 мск. Причины ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20241230/rossijanka-1992047389.html
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происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
На объездной дороге Симферополя столкнулись 19 машин

На объездной дороге Симферополя столкнулись 19 машин, три человека пострадали

© Фото : МВД Крым/TelegramМесто ДТП с участием 19 автомобилей на объездной дороге Симферополя. 30 декабря 2024
Место ДТП с участием 19 автомобилей на объездной дороге Симферополя. 30 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Фото : МВД Крым/Telegram
Место ДТП с участием 19 автомобилей на объездной дороге Симферополя. 30 декабря 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Авария с участием 19 автомобилей произошла на участке объездной дороги вокруг Симферополя, три человека пострадали, сообщили в понедельник в ГУ МВД по региону.
"На автодороге Дубки-Левадки (участок объездной дороги Симферополя с запада – ред.) вблизи села Чистенькое из-за плохих погодных условий (тумана) произошло массовое ДТП с участием 19 автомобилей. Предварительно пострадали три человека", - сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, ДТП произошло в понедельник около в 08:40 мск. Причины ДТП устанавливаются.
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