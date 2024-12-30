https://ria.ru/20241230/dtp-1992061224.html

На объездной дороге Симферополя столкнулись 19 машин

На объездной дороге Симферополя столкнулись 19 машин - РИА Новости, 30.12.2024

На объездной дороге Симферополя столкнулись 19 машин

Авария с участием 19 автомобилей произошла на участке объездной дороги вокруг Симферополя, три человека пострадали, сообщили в понедельник в ГУ МВД по региону. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T12:12:00+03:00

2024-12-30T12:12:00+03:00

2024-12-30T12:56:00+03:00

происшествия

симферополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992061959_0:231:1280:951_1920x0_80_0_0_2a98e13aceee91ed0bc3385a501ebac7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Авария с участием 19 автомобилей произошла на участке объездной дороги вокруг Симферополя, три человека пострадали, сообщили в понедельник в ГУ МВД по региону."На автодороге Дубки-Левадки (участок объездной дороги Симферополя с запада – ред.) вблизи села Чистенькое из-за плохих погодных условий (тумана) произошло массовое ДТП с участием 19 автомобилей. Предварительно пострадали три человека", - сообщили в ведомстве.По предварительным данным, ДТП произошло в понедельник около в 08:40 мск. Причины ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20241230/rossijanka-1992047389.html

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, симферополь