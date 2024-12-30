https://ria.ru/20241230/dtp-1992061224.html
На объездной дороге Симферополя столкнулись 19 машин
На объездной дороге Симферополя столкнулись 19 машин - РИА Новости, 30.12.2024
На объездной дороге Симферополя столкнулись 19 машин
Авария с участием 19 автомобилей произошла на участке объездной дороги вокруг Симферополя, три человека пострадали, сообщили в понедельник в ГУ МВД по региону. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:12:00+03:00
2024-12-30T12:12:00+03:00
2024-12-30T12:56:00+03:00
происшествия
симферополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992061959_0:231:1280:951_1920x0_80_0_0_2a98e13aceee91ed0bc3385a501ebac7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Авария с участием 19 автомобилей произошла на участке объездной дороги вокруг Симферополя, три человека пострадали, сообщили в понедельник в ГУ МВД по региону."На автодороге Дубки-Левадки (участок объездной дороги Симферополя с запада – ред.) вблизи села Чистенькое из-за плохих погодных условий (тумана) произошло массовое ДТП с участием 19 автомобилей. Предварительно пострадали три человека", - сообщили в ведомстве.По предварительным данным, ДТП произошло в понедельник около в 08:40 мск. Причины ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20241230/rossijanka-1992047389.html
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992061959_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8e952b76992a9d0f93a62f7358c42d1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь
Происшествия, Симферополь
На объездной дороге Симферополя столкнулись 19 машин
На объездной дороге Симферополя столкнулись 19 машин, три человека пострадали