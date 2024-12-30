https://ria.ru/20241230/dnr-1992109181.html

В ДНР во время приостановки комендантского часа усилят патрулирование

В ДНР во время приостановки комендантского часа усилят патрулирование - РИА Новости, 30.12.2024

В ДНР во время приостановки комендантского часа усилят патрулирование

Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики обеспечит усиленное патрулирование на ее территории во время приостановки действия комендантского часа... РИА Новости, 30.12.2024

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики обеспечит усиленное патрулирование на ее территории во время приостановки действия комендантского часа по случаю новогодних праздников, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Действие режима комендантского часа приостанавливается на период с 23.00 часов 31 декабря до 04.00 часов 7 января 2025 года. Такое решение принял штаб обороны ДНР. МВД ДНР обеспечит усиленное патрулирование", - написал Пушилин в понедельник в своем Telegram-канале. В прошлое воскресенье глава ДНР сообщил об отмене комендантского часа в республике на период с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года.

https://ria.ru/20231128/novyy_god-1912419225.html

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, новый год 2025