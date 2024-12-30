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В ДНР во время приостановки комендантского часа усилят патрулирование - РИА Новости, 30.12.2024
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В ДНР во время приостановки комендантского часа усилят патрулирование
В ДНР во время приостановки комендантского часа усилят патрулирование - РИА Новости, 30.12.2024
В ДНР во время приостановки комендантского часа усилят патрулирование
Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики обеспечит усиленное патрулирование на ее территории во время приостановки действия комендантского часа... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T21:03:00+03:00
2024-12-30T21:03:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики обеспечит усиленное патрулирование на ее территории во время приостановки действия комендантского часа по случаю новогодних праздников, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Действие режима комендантского часа приостанавливается на период с 23.00 часов 31 декабря до 04.00 часов 7 января 2025 года. Такое решение принял штаб обороны ДНР. МВД ДНР обеспечит усиленное патрулирование", - написал Пушилин в понедельник в своем Telegram-канале. В прошлое воскресенье глава ДНР сообщил об отмене комендантского часа в республике на период с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, новый год 2025
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Новый год 2025
В ДНР во время приостановки комендантского часа усилят патрулирование

Пушилин: МВД усилит патрулирование в ДНР в период отмены комендантского часа

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР
Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Шеврон на рукаве сотрудницы полиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики обеспечит усиленное патрулирование на ее территории во время приостановки действия комендантского часа по случаю новогодних праздников, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Действие режима комендантского часа приостанавливается на период с 23.00 часов 31 декабря до 04.00 часов 7 января 2025 года. Такое решение принял штаб обороны ДНР. МВД ДНР обеспечит усиленное патрулирование", - написал Пушилин в понедельник в своем Telegram-канале.
В прошлое воскресенье глава ДНР сообщил об отмене комендантского часа в республике на период с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года.
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