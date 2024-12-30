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Яковенко рассказал о "непростых дилеммах" России в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2024
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06:38 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/dilemmy-1992041718.html
Яковенко рассказал о "непростых дилеммах" России в 2025 году
Яковенко рассказал о "непростых дилеммах" России в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2024
Яковенко рассказал о "непростых дилеммах" России в 2025 году
У России будут "непростые дилеммы" в 2025 году, если Запад будет продолжать игнорировать условия Москвы по украинскому кризису, исторические аналогии очевидны - РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T06:38:00+03:00
2024-12-30T06:38:00+03:00
россия
германия
берлин (город)
александр яковенко
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. У России будут "непростые дилеммы" в 2025 году, если Запад будет продолжать игнорировать условия Москвы по украинскому кризису, исторические аналогии очевидны - это решение о Заграничном походе Русской армии после бегства Наполеона и капитуляция нацистской Германии со взятием Берлина, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "В 2025 году перед российской стороной встанут непростые дилеммы, если Запад будет продолжать игнорировать наши условия и провоцировать нас действовать в одностороннем порядке, дабы добиться решительного исхода конфликта - как единственно приемлемого для российского общества и надежно обеспечивающего интересы нашей безопасности", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. По его словам, это послужило бы и мощным сигналом всему миру о неизбежности завершении западной гегемонии. "Исторические аналогии для России очевидны - это решение о Заграничном походе Русской армии после бегства Наполеона из России и разгром и капитуляция нацистской Германии с взятием Берлина: и в том, и другом случае мы не могли остановиться на своих границах. Свои дилеммы придется разрешать и Западу, прежде всего Вашингтону: или пойти на наши минимальные условия, включая те, что были изложены в проектах документов от 15 декабря 2021 года, и не препятствовать двустороннему мирному урегулированию на Украине, или признать, что иначе придется воевать уже самим, причем сейчас, а не через пять-семь лет", - подчеркнул Яковенко.
https://ria.ru/20241228/energetika-1991789040.html
https://ria.ru/20241230/yakovenko-1992040308.html
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россия, германия, берлин (город), александр яковенко
Россия, Германия, Берлин (город), Александр Яковенко
Яковенко рассказал о "непростых дилеммах" России в 2025 году

Яковенко: у РФ будут непростые дилеммы, если Запад будет игнорировать ее условия

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. У России будут "непростые дилеммы" в 2025 году, если Запад будет продолжать игнорировать условия Москвы по украинскому кризису, исторические аналогии очевидны - это решение о Заграничном походе Русской армии после бегства Наполеона и капитуляция нацистской Германии со взятием Берлина, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"В 2025 году перед российской стороной встанут непростые дилеммы, если Запад будет продолжать игнорировать наши условия и провоцировать нас действовать в одностороннем порядке, дабы добиться решительного исхода конфликта - как единственно приемлемого для российского общества и надежно обеспечивающего интересы нашей безопасности", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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По его словам, это послужило бы и мощным сигналом всему миру о неизбежности завершении западной гегемонии.
"Исторические аналогии для России очевидны - это решение о Заграничном походе Русской армии после бегства Наполеона из России и разгром и капитуляция нацистской Германии с взятием Берлина: и в том, и другом случае мы не могли остановиться на своих границах. Свои дилеммы придется разрешать и Западу, прежде всего Вашингтону: или пойти на наши минимальные условия, включая те, что были изложены в проектах документов от 15 декабря 2021 года, и не препятствовать двустороннему мирному урегулированию на Украине, или признать, что иначе придется воевать уже самим, причем сейчас, а не через пять-семь лет", - подчеркнул Яковенко.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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РоссияГерманияБерлин (город)Александр Яковенко
 
 
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