Яковенко рассказал о "непростых дилеммах" России в 2025 году
Яковенко: у РФ будут непростые дилеммы, если Запад будет игнорировать ее условия
Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. У России будут "непростые дилеммы" в 2025 году, если Запад будет продолжать игнорировать условия Москвы по украинскому кризису, исторические аналогии очевидны - это решение о Заграничном походе Русской армии после бегства Наполеона и капитуляция нацистской Германии со взятием Берлина, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"В 2025 году перед российской стороной встанут непростые дилеммы, если Запад будет продолжать игнорировать наши условия и провоцировать нас действовать в одностороннем порядке, дабы добиться решительного исхода конфликта - как единственно приемлемого для российского общества и надежно обеспечивающего интересы нашей безопасности", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко.
По его словам, это послужило бы и мощным сигналом всему миру о неизбежности завершении западной гегемонии.
"Исторические аналогии для России очевидны - это решение о Заграничном походе Русской армии после бегства Наполеона из России и разгром и капитуляция нацистской Германии с взятием Берлина: и в том, и другом случае мы не могли остановиться на своих границах. Свои дилеммы придется разрешать и Западу, прежде всего Вашингтону: или пойти на наши минимальные условия, включая те, что были изложены в проектах документов от 15 декабря 2021 года, и не препятствовать двустороннему мирному урегулированию на Украине, или признать, что иначе придется воевать уже самим, причем сейчас, а не через пять-семь лет", - подчеркнул Яковенко.