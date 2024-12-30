https://ria.ru/20241230/dilemmy-1992041718.html

Яковенко рассказал о "непростых дилеммах" России в 2025 году

Яковенко рассказал о "непростых дилеммах" России в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2024

Яковенко рассказал о "непростых дилеммах" России в 2025 году

У России будут "непростые дилеммы" в 2025 году, если Запад будет продолжать игнорировать условия Москвы по украинскому кризису, исторические аналогии очевидны - РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T06:38:00+03:00

2024-12-30T06:38:00+03:00

2024-12-30T06:38:00+03:00

россия

германия

берлин (город)

александр яковенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564566185_0:0:3036:1707_1920x0_80_0_0_8c1b6a52d6ab808d3a6477dfb92ce665.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. У России будут "непростые дилеммы" в 2025 году, если Запад будет продолжать игнорировать условия Москвы по украинскому кризису, исторические аналогии очевидны - это решение о Заграничном походе Русской армии после бегства Наполеона и капитуляция нацистской Германии со взятием Берлина, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "В 2025 году перед российской стороной встанут непростые дилеммы, если Запад будет продолжать игнорировать наши условия и провоцировать нас действовать в одностороннем порядке, дабы добиться решительного исхода конфликта - как единственно приемлемого для российского общества и надежно обеспечивающего интересы нашей безопасности", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. По его словам, это послужило бы и мощным сигналом всему миру о неизбежности завершении западной гегемонии. "Исторические аналогии для России очевидны - это решение о Заграничном походе Русской армии после бегства Наполеона из России и разгром и капитуляция нацистской Германии с взятием Берлина: и в том, и другом случае мы не могли остановиться на своих границах. Свои дилеммы придется разрешать и Западу, прежде всего Вашингтону: или пойти на наши минимальные условия, включая те, что были изложены в проектах документов от 15 декабря 2021 года, и не препятствовать двустороннему мирному урегулированию на Украине, или признать, что иначе придется воевать уже самим, причем сейчас, а не через пять-семь лет", - подчеркнул Яковенко.

https://ria.ru/20241228/energetika-1991789040.html

https://ria.ru/20241230/yakovenko-1992040308.html

россия

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, берлин (город), александр яковенко