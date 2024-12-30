https://ria.ru/20241230/danilin-1992081006.html

Умер иллюзионист Владимир Данилин

Умер иллюзионист Владимир Данилин - РИА Новости, 30.12.2024

Умер иллюзионист Владимир Данилин

Ушел из жизни артист РФ, иллюзионист Владимир Данилин, ему было 73 года, сообщает руководство театра "Данилин". РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T16:05:00+03:00

2024-12-30T16:05:00+03:00

2024-12-30T16:05:00+03:00

культура

россия

пермь

пермский край

владимир данилин (иллюзионист)

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992080867_0:0:2462:1385_1920x0_80_0_0_aaddefc02ce55cf7c9518b7fc1b49284.jpg

ПЕРМЬ, 30 дек - РИА Новости. Ушел из жизни артист РФ, иллюзионист Владимир Данилин, ему было 73 года, сообщает руководство театра "Данилин". "Сегодня, 30 декабря, не стало народного артиста РФ, почетного гражданина города Перми, всемирно известного иллюзиониста Владимира Данилина. Коллектив театра "Данилин" выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Данилина", - указано на странице театра в соцсети "Контакте". Уточняется, что информация о времени и дате прощания с артистом будет размещена позже в социальных сетях. Иллюзионный театр "Данилин" расположен в Перми, создан Владимиром Данилиным. Данилин родился 4 сентября 1951 года. Он окончил местный институт культуры, работал в Пермской областной филармонии. В 2011 году был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края.

россия

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, пермь, пермский край, владимир данилин (иллюзионист), новости культуры