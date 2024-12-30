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Умер иллюзионист Владимир Данилин
Умер иллюзионист Владимир Данилин - РИА Новости, 30.12.2024
Умер иллюзионист Владимир Данилин
Ушел из жизни артист РФ, иллюзионист Владимир Данилин, ему было 73 года, сообщает руководство театра "Данилин". РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T16:05:00+03:00
2024-12-30T16:05:00+03:00
2024-12-30T16:05:00+03:00
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ПЕРМЬ, 30 дек - РИА Новости. Ушел из жизни артист РФ, иллюзионист Владимир Данилин, ему было 73 года, сообщает руководство театра "Данилин". "Сегодня, 30 декабря, не стало народного артиста РФ, почетного гражданина города Перми, всемирно известного иллюзиониста Владимира Данилина. Коллектив театра "Данилин" выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Данилина", - указано на странице театра в соцсети "Контакте". Уточняется, что информация о времени и дате прощания с артистом будет размещена позже в социальных сетях. Иллюзионный театр "Данилин" расположен в Перми, создан Владимиром Данилиным. Данилин родился 4 сентября 1951 года. Он окончил местный институт культуры, работал в Пермской областной филармонии. В 2011 году был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пермь, пермский край, владимир данилин (иллюзионист), новости культуры
Культура, Россия, Пермь, Пермский край, Владимир Данилин (иллюзионист), Новости культуры
Умер иллюзионист Владимир Данилин
Артист России, иллюзионист Владимир Данилин умер на 74-м году жизни