Рейтинг@Mail.ru
США использовали помощь Украине для восполнения своих запасов бронетехники - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/bronetekhnika-1992042741.html
США использовали помощь Украине для восполнения своих запасов бронетехники
США использовали помощь Украине для восполнения своих запасов бронетехники - РИА Новости, 30.12.2024
США использовали помощь Украине для восполнения своих запасов бронетехники
Армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T07:16:00+03:00
2024-12-30T07:16:00+03:00
украина
польша
кувейт
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855944542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e1614fa826bde2630e1a95e29ed963.jpg
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой бронетехники, чья стоимость уже приближалась к нулю, выяснило РИА Новости на основе анализа отчетов Пентагона. США в рамках военной помощи Украине поставили более 900 бронетранспортеров M113 (БТР), более 400 БТР Stryker, более 300 танков Bradley и более 5 тысяч военных автомобилей Humvee. Однако в ранее опубликованных отчетах Пентагона указывалось, что отправленная в Киев бронетехника состояла из старых моделей, срок службы которых подходил к концу, в то время как армия США перевела миллиарды долларов из финансирования помощи Украине на покупку новых заменяющих машин, которые стоили в 80 раз дороже. Согласно отчету о пересмотре бюджета, опубликованному в октябре Управлением заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению, различные военные подразделения США получили около 2,27 миллиарда долларов дополнительного финансирования, которое было переведено из дополнительных ассигнований, утвержденных Конгрессом для Украины на 2025-й финансовый год. Из этой суммы армия США получила около 1 миллиарда долларов дополнительного финансирования на закупку многоцелевых бронеавтомобилей (AMPV) для замены старых БТР M113A4 и M577A3, которые были предоставлены Украине. В своем бюджете на 2025-й финансовый год, опубликованном в марте, армия США планировала потратить 515,3 миллиона долларов на закупку 81 нового многоцелевого бронеавтомобиля после получения дополнительного финансирования в размере 510,7 миллиона ​​долларов на 95 новых единиц бронетехники в течение 2023 финансового года и 554,8 миллиона долларов на 91 машину в 2024 финансовом году. Таким образом, средняя стоимость новых AMPV оценивается примерно в 5,9 миллиона долларов за единицу, следует из подсчета РИА Новости. В аудиторском отчете генинспектора Пентагона об оценке оружия, отправленного на Украину по линии президентских указов о выделении вооружений из запасов США, подробно описывалось, как армия США изначально пыталась переоценить военную технику, включая бронетехнику, предоставленную Украине. Согласно июньскому отчету, армии США было непросто надлежащим образом оценить стоимость некоторых бронированных машин, которые обесценились почти до 0 долларов, поскольку они приближались к концу срока службы. Отправка старой военной техники на Украину вызвала новую проблему финансовой отчетности для министерства обороны США. Когда армия США попыталась рассчитать стоимость БТР M113A3, отправленных на Украину, она использовала стоимость заменяющих машин AMPV, которые стоят намного дороже за единицу. После того, как заместитель главного финансового директора министерства обороны выпустил меморандум о политике, разъясняющий стоимость оборонных статей, отправленных на Украину в марте 2023 года, армия США скорректировала стоимость БТР M113A3 до 71 220 долларов за единицу. Вместе с тем стоимость AMPV за единицу составляет 5,8 миллиона долларов, что примерно в 81 раз выше стоимости отправленных на Украину БТР, следует из бюджетных отчетов Пентагона. Согласно последним данным, опубликованным проектом "Надзор по Украине" (Ukraine Oversight) специального генинспектора по операции "Атлантическая решимость", Конгресс увеличил лимиты президентский полномочий по выделению вооружений из запасов до совокупной суммы в 33,3 миллиарда долларов с февраля 2022 года, в то время как министерство обороны получило 45,8 миллиарда долларов в виде дополнительного финансирования безопасности с целью восполнения оружия и расходных материалов, ранее переданных Киеву. Помимо переоценки старого оружия, предоставленного Украине, многие из таких вооружений, включая бронетехнику, не соответствовали стандартам "полной боеспособности" и нуждались в полной модернизации перед поставкой в ​​Украину, выяснило РИА Новости. Согласно отчету управления генинспектора минобороны США о техническом обслуживании военной техники, предоставленной Украине, опубликованному в октябре, 609 из 649 (около 94%) единиц военной техники, включая бронетехнику и военные автомобили Humvee, прибыли в Центр дистанционного обслуживания и распределения на Украине, расположенный в Ясенке, Польша, в нерабочем состоянии и должны были быть отремонтированы перед отправкой на Украину. В отчете Пентагона от мая 2023 года о ненадлежащем техническом обслуживании военной техники, поставленной на Украину, подробно описаны проблемы с "неработоспособностью" 29 Humvee и шестью гаубицами M777, предоставленными армейским складом, расположенным в Кувейте.
https://ria.ru/20241229/ukraina-1992009117.html
https://ria.ru/20241229/ukraina-1991995518.html
https://ria.ru/20241229/gretsija-1991959574.html
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991798931.html
украина
польша
кувейт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855944542_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2bed4d29f67eee5df78eb5965770195f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, кувейт, министерство обороны сша
Украина, Польша, Кувейт, Министерство обороны США
США использовали помощь Украине для восполнения своих запасов бронетехники

США потратили деньги из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники

© Фото : Sgt. Jerod HathawayБТР M1126 Stryker
БТР M1126 Stryker - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Фото : Sgt. Jerod Hathaway
БТР M1126 Stryker. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой бронетехники, чья стоимость уже приближалась к нулю, выяснило РИА Новости на основе анализа отчетов Пентагона.
США в рамках военной помощи Украине поставили более 900 бронетранспортеров M113 (БТР), более 400 БТР Stryker, более 300 танков Bradley и более 5 тысяч военных автомобилей Humvee. Однако в ранее опубликованных отчетах Пентагона указывалось, что отправленная в Киев бронетехника состояла из старых моделей, срок службы которых подходил к концу, в то время как армия США перевела миллиарды долларов из финансирования помощи Украине на покупку новых заменяющих машин, которые стоили в 80 раз дороже.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
"Россия не позволит": в США признали печальную для Украины правду
Вчера, 18:05
Согласно отчету о пересмотре бюджета, опубликованному в октябре Управлением заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению, различные военные подразделения США получили около 2,27 миллиарда долларов дополнительного финансирования, которое было переведено из дополнительных ассигнований, утвержденных Конгрессом для Украины на 2025-й финансовый год. Из этой суммы армия США получила около 1 миллиарда долларов дополнительного финансирования на закупку многоцелевых бронеавтомобилей (AMPV) для замены старых БТР M113A4 и M577A3, которые были предоставлены Украине.
В своем бюджете на 2025-й финансовый год, опубликованном в марте, армия США планировала потратить 515,3 миллиона долларов на закупку 81 нового многоцелевого бронеавтомобиля после получения дополнительного финансирования в размере 510,7 миллиона ​​долларов на 95 новых единиц бронетехники в течение 2023 финансового года и 554,8 миллиона долларов на 91 машину в 2024 финансовом году. Таким образом, средняя стоимость новых AMPV оценивается примерно в 5,9 миллиона долларов за единицу, следует из подсчета РИА Новости.
В аудиторском отчете генинспектора Пентагона об оценке оружия, отправленного на Украину по линии президентских указов о выделении вооружений из запасов США, подробно описывалось, как армия США изначально пыталась переоценить военную технику, включая бронетехнику, предоставленную Украине.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
"Закопаны в землю": на Украине раскрыли страшную правду об обороне страны
Вчера, 15:29
Согласно июньскому отчету, армии США было непросто надлежащим образом оценить стоимость некоторых бронированных машин, которые обесценились почти до 0 долларов, поскольку они приближались к концу срока службы.
Отправка старой военной техники на Украину вызвала новую проблему финансовой отчетности для министерства обороны США. Когда армия США попыталась рассчитать стоимость БТР M113A3, отправленных на Украину, она использовала стоимость заменяющих машин AMPV, которые стоят намного дороже за единицу.
После того, как заместитель главного финансового директора министерства обороны выпустил меморандум о политике, разъясняющий стоимость оборонных статей, отправленных на Украину в марте 2023 года, армия США скорректировала стоимость БТР M113A3 до 71 220 долларов за единицу.
Вместе с тем стоимость AMPV за единицу составляет 5,8 миллиона долларов, что примерно в 81 раз выше стоимости отправленных на Украину БТР, следует из бюджетных отчетов Пентагона.
Американская ракета RIM-7 Sea Sparrow - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Греция отправит Украине 24 ракеты Sea Sparrow, пишут СМИ
Вчера, 07:01
Согласно последним данным, опубликованным проектом "Надзор по Украине" (Ukraine Oversight) специального генинспектора по операции "Атлантическая решимость", Конгресс увеличил лимиты президентский полномочий по выделению вооружений из запасов до совокупной суммы в 33,3 миллиарда долларов с февраля 2022 года, в то время как министерство обороны получило 45,8 миллиарда долларов в виде дополнительного финансирования безопасности с целью восполнения оружия и расходных материалов, ранее переданных Киеву.
Помимо переоценки старого оружия, предоставленного Украине, многие из таких вооружений, включая бронетехнику, не соответствовали стандартам "полной боеспособности" и нуждались в полной модернизации перед поставкой в ​​Украину, выяснило РИА Новости.
Согласно отчету управления генинспектора минобороны США о техническом обслуживании военной техники, предоставленной Украине, опубликованному в октябре, 609 из 649 (около 94%) единиц военной техники, включая бронетехнику и военные автомобили Humvee, прибыли в Центр дистанционного обслуживания и распределения на Украине, расположенный в Ясенке, Польша, в нерабочем состоянии и должны были быть отремонтированы перед отправкой на Украину.
В отчете Пентагона от мая 2023 года о ненадлежащем техническом обслуживании военной техники, поставленной на Украину, подробно описаны проблемы с "неработоспособностью" 29 Humvee и шестью гаубицами M777, предоставленными армейским складом, расположенным в Кувейте.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Новое решение США вызвало резкую реакцию на Украине
28 декабря, 09:37
 
УкраинаПольшаКувейтМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала