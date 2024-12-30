https://ria.ru/20241230/bronetekhnika-1992042741.html

США использовали помощь Украине для восполнения своих запасов бронетехники

США использовали помощь Украине для восполнения своих запасов бронетехники - РИА Новости, 30.12.2024

США использовали помощь Украине для восполнения своих запасов бронетехники

Армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T07:16:00+03:00

2024-12-30T07:16:00+03:00

2024-12-30T07:16:00+03:00

украина

польша

кувейт

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой бронетехники, чья стоимость уже приближалась к нулю, выяснило РИА Новости на основе анализа отчетов Пентагона. США в рамках военной помощи Украине поставили более 900 бронетранспортеров M113 (БТР), более 400 БТР Stryker, более 300 танков Bradley и более 5 тысяч военных автомобилей Humvee. Однако в ранее опубликованных отчетах Пентагона указывалось, что отправленная в Киев бронетехника состояла из старых моделей, срок службы которых подходил к концу, в то время как армия США перевела миллиарды долларов из финансирования помощи Украине на покупку новых заменяющих машин, которые стоили в 80 раз дороже. Согласно отчету о пересмотре бюджета, опубликованному в октябре Управлением заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению, различные военные подразделения США получили около 2,27 миллиарда долларов дополнительного финансирования, которое было переведено из дополнительных ассигнований, утвержденных Конгрессом для Украины на 2025-й финансовый год. Из этой суммы армия США получила около 1 миллиарда долларов дополнительного финансирования на закупку многоцелевых бронеавтомобилей (AMPV) для замены старых БТР M113A4 и M577A3, которые были предоставлены Украине. В своем бюджете на 2025-й финансовый год, опубликованном в марте, армия США планировала потратить 515,3 миллиона долларов на закупку 81 нового многоцелевого бронеавтомобиля после получения дополнительного финансирования в размере 510,7 миллиона ​​долларов на 95 новых единиц бронетехники в течение 2023 финансового года и 554,8 миллиона долларов на 91 машину в 2024 финансовом году. Таким образом, средняя стоимость новых AMPV оценивается примерно в 5,9 миллиона долларов за единицу, следует из подсчета РИА Новости. В аудиторском отчете генинспектора Пентагона об оценке оружия, отправленного на Украину по линии президентских указов о выделении вооружений из запасов США, подробно описывалось, как армия США изначально пыталась переоценить военную технику, включая бронетехнику, предоставленную Украине. Согласно июньскому отчету, армии США было непросто надлежащим образом оценить стоимость некоторых бронированных машин, которые обесценились почти до 0 долларов, поскольку они приближались к концу срока службы. Отправка старой военной техники на Украину вызвала новую проблему финансовой отчетности для министерства обороны США. Когда армия США попыталась рассчитать стоимость БТР M113A3, отправленных на Украину, она использовала стоимость заменяющих машин AMPV, которые стоят намного дороже за единицу. После того, как заместитель главного финансового директора министерства обороны выпустил меморандум о политике, разъясняющий стоимость оборонных статей, отправленных на Украину в марте 2023 года, армия США скорректировала стоимость БТР M113A3 до 71 220 долларов за единицу. Вместе с тем стоимость AMPV за единицу составляет 5,8 миллиона долларов, что примерно в 81 раз выше стоимости отправленных на Украину БТР, следует из бюджетных отчетов Пентагона. Согласно последним данным, опубликованным проектом "Надзор по Украине" (Ukraine Oversight) специального генинспектора по операции "Атлантическая решимость", Конгресс увеличил лимиты президентский полномочий по выделению вооружений из запасов до совокупной суммы в 33,3 миллиарда долларов с февраля 2022 года, в то время как министерство обороны получило 45,8 миллиарда долларов в виде дополнительного финансирования безопасности с целью восполнения оружия и расходных материалов, ранее переданных Киеву. Помимо переоценки старого оружия, предоставленного Украине, многие из таких вооружений, включая бронетехнику, не соответствовали стандартам "полной боеспособности" и нуждались в полной модернизации перед поставкой в ​​Украину, выяснило РИА Новости. Согласно отчету управления генинспектора минобороны США о техническом обслуживании военной техники, предоставленной Украине, опубликованному в октябре, 609 из 649 (около 94%) единиц военной техники, включая бронетехнику и военные автомобили Humvee, прибыли в Центр дистанционного обслуживания и распределения на Украине, расположенный в Ясенке, Польша, в нерабочем состоянии и должны были быть отремонтированы перед отправкой на Украину. В отчете Пентагона от мая 2023 года о ненадлежащем техническом обслуживании военной техники, поставленной на Украину, подробно описаны проблемы с "неработоспособностью" 29 Humvee и шестью гаубицами M777, предоставленными армейским складом, расположенным в Кувейте.

https://ria.ru/20241229/ukraina-1992009117.html

https://ria.ru/20241229/ukraina-1991995518.html

https://ria.ru/20241229/gretsija-1991959574.html

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991798931.html

украина

польша

кувейт

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украина, польша, кувейт, министерство обороны сша