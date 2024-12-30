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Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/bpl-1992060793.html
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.12.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:06:00+03:00
2024-12-30T12:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ "Баба-Яга"
Беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Беспилотник ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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