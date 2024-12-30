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Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.12.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:06:00+03:00
2024-12-30T12:06:00+03:00
2024-12-30T12:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241222/ataka-1990748762.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью