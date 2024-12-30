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Байден объявил 9 января днем траура в США после смерти Картера - РИА Новости, 30.12.2024
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07:00 30.12.2024 (обновлено: 08:51 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/bayden-1992042421.html
Байден объявил 9 января днем траура в США после смерти Картера
Байден объявил 9 января днем траура в США после смерти Картера - РИА Новости, 30.12.2024
Байден объявил 9 января днем траура в США после смерти Картера
Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера, следует из заявления,... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T07:00:00+03:00
2024-12-30T08:51:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома. "Я объявляю 9 января 2025 года днем национального траура на всей территории США", - говорится в заявлении. Байден призвал американцев собраться в местах отправления культа, чтобы отдать дань памяти скончавшегося экс-президента. Он также постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах, на 30 дней. Ранее смерть Картера подтвердил основанный им фонд, 39-му президенту США было 100 лет.
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джо байден, сша, в мире
Джо Байден, США, В мире
Байден объявил 9 января днем траура в США после смерти Картера

Байден объявил 9 января 2025 года днем траура после смерти Картера

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине
Президент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома.
"Я объявляю 9 января 2025 года днем национального траура на всей территории США", - говорится в заявлении.
Байден призвал американцев собраться в местах отправления культа, чтобы отдать дань памяти скончавшегося экс-президента. Он также постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах, на 30 дней.
Ранее смерть Картера подтвердил основанный им фонд, 39-му президенту США было 100 лет.
Джимми Картер - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Умер бывший президент США Джимми Картер
00:10
 
Джо БайденСШАВ мире
 
 
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