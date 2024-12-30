https://ria.ru/20241230/bayden-1992042421.html

Байден объявил 9 января днем траура в США после смерти Картера

Байден объявил 9 января днем траура в США после смерти Картера - РИА Новости, 30.12.2024

Байден объявил 9 января днем траура в США после смерти Картера

Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера, следует из заявления,... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T07:00:00+03:00

2024-12-30T07:00:00+03:00

2024-12-30T08:51:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома. "Я объявляю 9 января 2025 года днем национального траура на всей территории США", - говорится в заявлении. Байден призвал американцев собраться в местах отправления культа, чтобы отдать дань памяти скончавшегося экс-президента. Он также постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах, на 30 дней. Ранее смерть Картера подтвердил основанный им фонд, 39-му президенту США было 100 лет.

https://ria.ru/20241230/karter-1992030959.html

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джо байден, сша, в мире