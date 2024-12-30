https://ria.ru/20241230/bayden-1992042421.html
Байден объявил 9 января днем траура в США после смерти Картера
Байден объявил 9 января днем траура в США после смерти Картера - РИА Новости, 30.12.2024
Байден объявил 9 января днем траура в США после смерти Картера
Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера, следует из заявления,... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T07:00:00+03:00
2024-12-30T07:00:00+03:00
2024-12-30T08:51:00+03:00
джо байден
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a4b7c314264cd560a42b2d84309801f2.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома. "Я объявляю 9 января 2025 года днем национального траура на всей территории США", - говорится в заявлении. Байден призвал американцев собраться в местах отправления культа, чтобы отдать дань памяти скончавшегося экс-президента. Он также постановил приспустить все флаги США в госучреждениях на территории страны и за ее пределами, в том числе на военных базах и в диппредставительствах, на 30 дней. Ранее смерть Картера подтвердил основанный им фонд, 39-му президенту США было 100 лет.
https://ria.ru/20241230/karter-1992030959.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3823aabfcc8ff462827e2293374ab327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире
Байден объявил 9 января днем траура в США после смерти Картера
Байден объявил 9 января 2025 года днем траура после смерти Картера