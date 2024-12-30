https://ria.ru/20241230/aviakatastrofa-1992112494.html

Итоги расследования авиакатастрофы в Актау озвучат в течение 30 дней

Итоги расследования авиакатастрофы в Актау озвучат в течение 30 дней - РИА Новости, 30.12.2024

Итоги расследования авиакатастрофы в Актау озвучат в течение 30 дней

Предварительные результаты расследования по авиакатастрофе в Актау будут озвучены в течение 30 дней, сообщил в понедельник вице-министр транспорта Казахстана... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T22:27:00+03:00

2024-12-30T22:27:00+03:00

2024-12-30T22:27:00+03:00

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дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АСТАНА, 30 дек - РИА Новости. Предварительные результаты расследования по авиакатастрофе в Актау будут озвучены в течение 30 дней, сообщил в понедельник вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев. "Мы организовали ангар в аэропорту Актау, и там эксперты кропотливо занимаются делом. В целом, по стандартам, в течение 30 дней озвучиваются предварительные результаты расследования", - сказал Ластаев в видеоинтервью агентству "Казиформ". Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. В субботу, 28 декабря, пресс-служба Кремля сообщала, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны подробно обсудили вопросы, связанные с крушением. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ. Как указали в Кремле, в разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, а российские средства ПВО отражали эти нападения. Отмечалось, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте авиакатастрофы. Следственный комитет России после ЧП в Актау возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, допрашиваются гражданские и военные специалисты. В воскресенье, 29 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний".

https://ria.ru/20241226/aktau-1991527404.html

https://ria.ru/20241230/samolet-1992083387.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, актау, грозный, владимир путин, ильхам алиев, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный