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На побережье Анапы выявили повторные выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 30.12.2024
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11:55 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/anapa-1992059890.html
На побережье Анапы выявили повторные выбросы нефтепродуктов
На побережье Анапы выявили повторные выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 30.12.2024
На побережье Анапы выявили повторные выбросы нефтепродуктов
Мониторинговые группы выявили повторные выбросы нефтепродуктов на побережье Анапы, речь идёт о небольших пластах мазута, сообщили в понедельник в оперативном... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T11:55:00+03:00
2024-12-30T11:55:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
темрюкский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 30 дек – РИА Новости. Мониторинговые группы выявили повторные выбросы нефтепродуктов на побережье Анапы, речь идёт о небольших пластах мазута, сообщили в понедельник в оперативном штабе Краснодарского края. "На береговой территории Анапы обнаружены повторные выбросы на отдельных участках пляжей – это небольшие пласты мазута у берега. Их оперативно убирают сотрудники муниципалитетов, которые закреплены за территориями, спасатели МЧС и добровольцы", - говорится в сообщении. При этом в Темрюкском районе новых выбросов не зафиксировано, уточнили власти. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html
анапа
краснодарский край
темрюкский район
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происшествия, анапа, краснодарский край, темрюкский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Темрюкский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На побережье Анапы выявили повторные выбросы нефтепродуктов

Мониторинговые группы выявили повторные выбросы мазута на побережье Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 дек – РИА Новости. Мониторинговые группы выявили повторные выбросы нефтепродуктов на побережье Анапы, речь идёт о небольших пластах мазута, сообщили в понедельник в оперативном штабе Краснодарского края.
"На береговой территории Анапы обнаружены повторные выбросы на отдельных участках пляжей – это небольшие пласты мазута у берега. Их оперативно убирают сотрудники муниципалитетов, которые закреплены за территориями, спасатели МЧС и добровольцы", - говорится в сообщении.
При этом в Темрюкском районе новых выбросов не зафиксировано, уточнили власти.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Волонтер ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
На Кубани обнаружили повторное загрязнение мазутом
20 декабря, 15:34
 
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайТемрюкский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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