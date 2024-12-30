https://ria.ru/20241230/anapa-1992059890.html

На побережье Анапы выявили повторные выбросы нефтепродуктов

На побережье Анапы выявили повторные выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 30.12.2024

На побережье Анапы выявили повторные выбросы нефтепродуктов

Мониторинговые группы выявили повторные выбросы нефтепродуктов на побережье Анапы, речь идёт о небольших пластах мазута, сообщили в понедельник в оперативном... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T11:55:00+03:00

2024-12-30T11:55:00+03:00

2024-12-30T11:55:00+03:00

происшествия

анапа

краснодарский край

темрюкский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 30 дек – РИА Новости. Мониторинговые группы выявили повторные выбросы нефтепродуктов на побережье Анапы, речь идёт о небольших пластах мазута, сообщили в понедельник в оперативном штабе Краснодарского края. "На береговой территории Анапы обнаружены повторные выбросы на отдельных участках пляжей – это небольшие пласты мазута у берега. Их оперативно убирают сотрудники муниципалитетов, которые закреплены за территориями, спасатели МЧС и добровольцы", - говорится в сообщении. При этом в Темрюкском районе новых выбросов не зафиксировано, уточнили власти. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html

анапа

краснодарский край

темрюкский район

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происшествия, анапа, краснодарский край, темрюкский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе