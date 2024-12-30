https://ria.ru/20241230/abhazija-1992071276.html
И.о. президента Абхазии заявил о намерении укреплять отношения с Россией
И.о. президента Абхазии заявил о намерении укреплять отношения с Россией - РИА Новости, 30.12.2024
И.о. президента Абхазии заявил о намерении укреплять отношения с Россией
Абхазия будет прилагать усилия по укреплению отношений с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Бадра Гунба в новогоднем поздравлении... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:16:00+03:00
2024-12-30T14:16:00+03:00
2024-12-30T14:16:00+03:00
абхазия
россия
владимир путин
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СУХУМ, 30 дек - РИА Новости. Абхазия будет прилагать усилия по укреплению отношений с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Бадра Гунба в новогоднем поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину. "Высоко ценим поддержку, постоянно оказываемую Россией в преодолении энергетического кризиса, который испытывает Абхазия, и в решении других вопросов социально-экономического развития. Республика Абхазия и впредь будет прилагать усилия по укреплению двусторонних отношений, сохранению стабильности и сотрудничеству во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в поздравлении. Также Гунба пожелал российскому народу мира и процветания. "Искренне желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а всему братскому народу Российской Федерации – мира и процветания", - отметил он.
https://ria.ru/20241225/abkhaziya-1991310429.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, владимир путин
Абхазия, Россия, Владимир Путин
И.о. президента Абхазии заявил о намерении укреплять отношения с Россией
Гунба: Абхазия будет укреплять отношения с Россией