https://ria.ru/20241230/abhazija-1992071276.html

И.о. президента Абхазии заявил о намерении укреплять отношения с Россией

И.о. президента Абхазии заявил о намерении укреплять отношения с Россией - РИА Новости, 30.12.2024

И.о. президента Абхазии заявил о намерении укреплять отношения с Россией

Абхазия будет прилагать усилия по укреплению отношений с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Бадра Гунба в новогоднем поздравлении... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T14:16:00+03:00

2024-12-30T14:16:00+03:00

2024-12-30T14:16:00+03:00

абхазия

россия

владимир путин

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СУХУМ, 30 дек - РИА Новости. Абхазия будет прилагать усилия по укреплению отношений с Россией, заявил исполняющий обязанности президента страны Бадра Гунба в новогоднем поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину. "Высоко ценим поддержку, постоянно оказываемую Россией в преодолении энергетического кризиса, который испытывает Абхазия, и в решении других вопросов социально-экономического развития. Республика Абхазия и впредь будет прилагать усилия по укреплению двусторонних отношений, сохранению стабильности и сотрудничеству во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в поздравлении. Также Гунба пожелал российскому народу мира и процветания. "Искренне желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а всему братскому народу Российской Федерации – мира и процветания", - отметил он.

https://ria.ru/20241225/abkhaziya-1991310429.html

абхазия

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Варвара Скокшина

абхазия, россия, владимир путин