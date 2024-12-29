Зурабишвили рассказала, когда покинет резиденцию президента Грузии
Зурабишвили заявила, что покинет резиденцию после инаугурации Кавелашвили
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСаломе Зурабишвили во время акции протеста оппозиции на выборах президента Грузии в Тбилиси
Саломе Зурабишвили во время акции протеста оппозиции на выборах президента Грузии в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Саломе Зурабишвили, которая ранее, по ее словам, не собиралась покидать пост президента Грузии после избрания нового лидера, заявила в воскресенье, что после инаугурации нового главы страны Михаила Кавелашвили она покинет президентский дворец, но "останется с народом" и будет бороться за назначение новых парламентских выборов.
"Шесть лет назад я дала клятву на конституции в отношении верности страны и вашей верности, поэтому я здесь. Моя верность ничем не изменится, буду я во дворце или вне дворца… я остаюсь с вами, с народом", - заявила Зурабишвили, обращаясь к собравшимся у дворца людям.
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"Я отсюда выйду к вам, к народу, и буду с вами…", - добавила она, назвав процесс инаугурации "пародией" и заявив, что "мы ничего не боимся". По словам Зурабишвили, выйдя из дворца, она берет с собой "легитимность и флаг".
В воскресенье в здании парламента Грузии в 11 часов по местному времени (10:00 мск) начнется инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. При этом его предшественница Саломе Зурабишвили заявила, что не признает легитимность Кавелашвили и не собирается покидать свой пост. В ночь с субботы на воскресенье она осталась ночевать в своей резиденции - дворце Обрелиани. Она также призвала сторонников собраться утром у дворца и обещала сделать заявление о своих планах.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе накануне выразил надежду, что Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции, и она по доброй воле покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря. Ранее он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.
В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300.