https://ria.ru/20241229/zurabishvili-1991969809.html

Зурабишвили рассказала, когда покинет резиденцию президента Грузии

Зурабишвили рассказала, когда покинет резиденцию президента Грузии - РИА Новости, 29.12.2024

Зурабишвили рассказала, когда покинет резиденцию президента Грузии

Саломе Зурабишвили, которая ранее, по ее словам, не собиралась покидать пост президента Грузии после избрания нового лидера, заявила в воскресенье, что после... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T10:09:00+03:00

2024-12-29T10:09:00+03:00

2024-12-29T10:32:00+03:00

в мире

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Саломе Зурабишвили, которая ранее, по ее словам, не собиралась покидать пост президента Грузии после избрания нового лидера, заявила в воскресенье, что после инаугурации нового главы страны Михаила Кавелашвили она покинет президентский дворец, но "останется с народом" и будет бороться за назначение новых парламентских выборов."Шесть лет назад я дала клятву на конституции в отношении верности страны и вашей верности, поэтому я здесь. Моя верность ничем не изменится, буду я во дворце или вне дворца… я остаюсь с вами, с народом", - заявила Зурабишвили, обращаясь к собравшимся у дворца людям."Я отсюда выйду к вам, к народу, и буду с вами…", - добавила она, назвав процесс инаугурации "пародией" и заявив, что "мы ничего не боимся". По словам Зурабишвили, выйдя из дворца, она берет с собой "легитимность и флаг".В воскресенье в здании парламента Грузии в 11 часов по местному времени (10:00 мск) начнется инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. При этом его предшественница Саломе Зурабишвили заявила, что не признает легитимность Кавелашвили и не собирается покидать свой пост. В ночь с субботы на воскресенье она осталась ночевать в своей резиденции - дворце Обрелиани. Она также призвала сторонников собраться утром у дворца и обещала сделать заявление о своих планах.Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе накануне выразил надежду, что Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции, и она по доброй воле покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря. Ранее он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300.

https://ria.ru/20241227/ssha-1991751696.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, саломе зурабишвили