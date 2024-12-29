https://ria.ru/20241229/zurabishvili--1991972057.html
Зурабишвили покинула дворец президента Грузии
Зурабишвили покинула дворец президента Грузии - РИА Новости, 29.12.2024
Зурабишвили покинула дворец президента Грузии
Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец Грузии и вышла к митингующим, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T10:33:00+03:00
2024-12-29T10:33:00+03:00
2024-12-29T14:26:00+03:00
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грузия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 29 дек — РИА Новости. Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец Грузии и вышла к митингующим, сообщил корреспондент РИА Новости.Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, церемония инаугурации проходит в здании парламента страны. Как заявила Зурабишвили, она покинет президентский дворец, забрав с собой "легитимность и флаг", но "останется с народом" и будет бороться за назначение новых парламентских выборов. Она все так же не признает Кавелашвили президентом и считает весь процесс инаугурации "пародией".Зурабишвили утверждает, что получила много предложений со стороны стран-партнеров и намерена посетить ряд зарубежных государств. Она также планирует принять участие в акции протеста 31 декабря и встретить Новый год вместе с митингующими на проспекте Руставели.Четырнадцатого декабря парламент Грузии избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300.В республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных выборов главы государства. Также Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
https://ria.ru/20241226/zurabishvili-1991356145.html
https://ria.ru/20241228/zurabishvili-1991781812.html
https://ria.ru/20241229/kavelashvili-1991971585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991974647_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8262224f769e43ced55219a1173d35b2.jpg
Саломе Зурабишвили покидает президентский дворец в Тбилиси
Саломе Зурабишвили покидает президентский дворец в Тбилиси
2024-12-29T10:33
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили
Зурабишвили покинула дворец президента Грузии
Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и вышла к митингующим
ТБИЛИСИ, 29 дек — РИА Новости. Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец Грузии и вышла к митингующим, сообщил корреспондент РИА Новости.
Михаил Кавелашвили
официально вступил в должность президента Грузии
, церемония инаугурации проходит в здании парламента страны.
Как заявила Зурабишвили
, она покинет президентский дворец, забрав с собой "легитимность и флаг", но "останется с народом" и будет бороться за назначение новых парламентских выборов. Она все так же не признает Кавелашвили президентом и считает весь процесс инаугурации "пародией".
Зурабишвили утверждает, что получила много предложений со стороны стран-партнеров и намерена посетить ряд зарубежных государств. Она также планирует принять участие в акции протеста 31 декабря и встретить Новый год вместе с митингующими на проспекте Руставели.
Четырнадцатого декабря парламент Грузии избрал нового президента страны. Им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300.
В республике больше месяца продолжаются массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.
Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что при нелегитимном парламенте не может быть легитимных выборов главы государства. Также Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране.