https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991997424.html

На Западе накинулись на Зеленского после жалобы на атаки России в Рождество

На Западе накинулись на Зеленского после жалобы на атаки России в Рождество - РИА Новости, 29.12.2024

На Западе накинулись на Зеленского после жалобы на атаки России в Рождество

Пользователи соцсети Х накинулись на Владимира Зеленского из-за жалобы на то, что Россия продолжала вести боевые действия даже во время Рождества, которое с... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:49:00+03:00

2024-12-29T15:49:00+03:00

2024-12-29T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х накинулись на Владимира Зеленского из-за жалобы на то, что Россия продолжала вести боевые действия даже во время Рождества, которое с 2023 года отмечается на Украине 25 декабря."Продолжай ныть. Ты отверг рождественское перемирие, чтобы теперь пытаешься вытянуть карту жалкой жертвы и обвинить Россию в том, что сам натворил", — написал @nofknusernames."Тебя следует арестовать и отдать под трибунал за все преступления, которые ты совершил против украинского народа, и за все деньги, которые ты отмыл. Ты демон", — возмутился @datwhiteboy3hat."Разве ты не этого хотел? Тебе предложили рождественское перемирие, а ты его отверг. Все из-за тебя!" — обвинил @GabeZZOZZ."Это можно было бы остановить давным-давно. Но американские деньги слишком хороши, чтобы от них отказываться", — высказался @Buck17761."Единственный возможный вариант — заключить мир с Путиным", — заявил @Ifymark2188492.В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. По дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но тот его отверг.

https://ria.ru/20241229/rossiya-1991981415.html

https://ria.ru/20241229/bouz-1991965563.html

https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991928706.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский