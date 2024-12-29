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На Западе накинулись на Зеленского после жалобы на атаки России в Рождество - РИА Новости, 29.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 29.12.2024 (обновлено: 15:50 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991997424.html
На Западе накинулись на Зеленского после жалобы на атаки России в Рождество
На Западе накинулись на Зеленского после жалобы на атаки России в Рождество - РИА Новости, 29.12.2024
На Западе накинулись на Зеленского после жалобы на атаки России в Рождество
Пользователи соцсети Х накинулись на Владимира Зеленского из-за жалобы на то, что Россия продолжала вести боевые действия даже во время Рождества, которое с... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:49:00+03:00
2024-12-29T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х накинулись на Владимира Зеленского из-за жалобы на то, что Россия продолжала вести боевые действия даже во время Рождества, которое с 2023 года отмечается на Украине 25 декабря."Продолжай ныть. Ты отверг рождественское перемирие, чтобы теперь пытаешься вытянуть карту жалкой жертвы и обвинить Россию в том, что сам натворил", — написал @nofknusernames."Тебя следует арестовать и отдать под трибунал за все преступления, которые ты совершил против украинского народа, и за все деньги, которые ты отмыл. Ты демон", — возмутился @datwhiteboy3hat."Разве ты не этого хотел? Тебе предложили рождественское перемирие, а ты его отверг. Все из-за тебя!" — обвинил @GabeZZOZZ."Это можно было бы остановить давным-давно. Но американские деньги слишком хороши, чтобы от них отказываться", — высказался @Buck17761."Единственный возможный вариант — заключить мир с Путиным", — заявил @Ifymark2188492.В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. По дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но тот его отверг.
https://ria.ru/20241229/rossiya-1991981415.html
https://ria.ru/20241229/bouz-1991965563.html
https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991928706.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский

На Западе накинулись на Зеленского после жалобы на атаки России в Рождество

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х накинулись на Владимира Зеленского из-за жалобы на то, что Россия продолжала вести боевые действия даже во время Рождества, которое с 2023 года отмечается на Украине 25 декабря.
"Продолжай ныть. Ты отверг рождественское перемирие, чтобы теперь пытаешься вытянуть карту жалкой жертвы и обвинить Россию в том, что сам натворил", — написал @nofknusernames.
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"Тебя следует арестовать и отдать под трибунал за все преступления, которые ты совершил против украинского народа, и за все деньги, которые ты отмыл. Ты демон", — возмутился @datwhiteboy3hat.
"Разве ты не этого хотел? Тебе предложили рождественское перемирие, а ты его отверг. Все из-за тебя!" — обвинил @GabeZZOZZ.
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"Это можно было бы остановить давным-давно. Но американские деньги слишком хороши, чтобы от них отказываться", — высказался @Buck17761.
"Единственный возможный вариант — заключить мир с Путиным", — заявил @Ifymark2188492.
В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. По дипломатическим каналам предложение было также донесено до Зеленского, но тот его отверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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