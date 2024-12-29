https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991942227.html

"Главное — градус". В Раде объяснили странное поведение Зеленского

"Главное — градус". В Раде объяснили странное поведение Зеленского - РИА Новости, 29.12.2024

"Главное — градус". В Раде объяснили странное поведение Зеленского

Владимир Зеленский воспринимает ненависть людей к нему как эффект от своего актерского таланта, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T01:55:00+03:00

2024-12-29T01:55:00+03:00

2024-12-29T01:55:00+03:00

в мире

украина

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александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский воспринимает ненависть людей к нему как эффект от своего актерского таланта, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Он (Зеленский. — Прим. ред.) работает с эмоцией, а у нее нет знака + или -. Главное — градус. А любовь это, или ненависть — не имеет значения. У пересидента (Зеленского. — Прим. ред.) просто сменилось амплуа — от актера семейной комедии до персонажа отвратительного фильма ужасов про свихнутого маньяка", — написал он.По словам депутата, комментарии пользователей в соцсетях Зеленского говорят о массовой травле и возмущении людей, к которым обычный политик будет попросту не готов."Другого бы поток такого хейта просто смыл, но вы не понимаете психологию артиста", — отметил он.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241228/zelenskiy-1991878071.html

https://ria.ru/20241229/litso_zapad-1991939341.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины