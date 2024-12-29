"Главное — градус". В Раде объяснили странное поведение Зеленского
Дубинский: Зеленский видит в ненависти народа эффект от актерского таланта
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский воспринимает ненависть людей к нему как эффект от своего актерского таланта, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) работает с эмоцией, а у нее нет знака + или -. Главное — градус. А любовь это, или ненависть — не имеет значения. У пересидента (Зеленского. — Прим. ред.) просто сменилось амплуа — от актера семейной комедии до персонажа отвратительного фильма ужасов про свихнутого маньяка", — написал он.
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По словам депутата, комментарии пользователей в соцсетях Зеленского говорят о массовой травле и возмущении людей, к которым обычный политик будет попросту не готов.
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"Другого бы поток такого хейта просто смыл, но вы не понимаете психологию артиста", — отметил он.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".