https://ria.ru/20241229/zelenograd-1991907906.html

Овчинский: в Зеленограде демонтировали долгострой

Овчинский: в Зеленограде демонтировали долгострой - РИА Новости, 29.12.2024

Овчинский: в Зеленограде демонтировали долгострой

На территории особой экономической зоны "Алабушево" в Зеленограде демонтировали полуразрушенный производственный комплекс, сообщил министр правительства Москвы, РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T10:10:00+03:00

2024-12-29T10:10:00+03:00

2024-12-29T10:10:00+03:00

владислав овчинский

москва

зеленоград

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. На территории особой экономической зоны "Алабушево" в Зеленограде демонтировали полуразрушенный производственный комплекс, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Строительство здания велось с 2011 по 2019 год, затем было приостановлено. Для решения вопроса по ликвидации долгостроя объект взяла в работу оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая в комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы. Контракт с застройщиком был расторгнут в 2022 году в судебном порядке. Сейчас площадка освобождена, объект демонтирован", – приводит его слова пресс-служба департамента.Как уточняется в сообщении, с 2011 года, когда была создана оперативная группа в работе оперативной группы по ликвидации объектов незавершенного строительства в Москве, проведена работа по 690 долгостроям: 204 из них уже сдали в эксплуатацию, 274 – достраивают 212 – демонтировали, а их территорию благоустроили.

https://ria.ru/20241228/ovchinskiy-1991748187.html

москва

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва, зеленоград, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы