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Овчинский: в Зеленограде демонтировали долгострой - РИА Новости, 29.12.2024
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10:10 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/zelenograd-1991907906.html
Овчинский: в Зеленограде демонтировали долгострой
Овчинский: в Зеленограде демонтировали долгострой - РИА Новости, 29.12.2024
Овчинский: в Зеленограде демонтировали долгострой
На территории особой экономической зоны "Алабушево" в Зеленограде демонтировали полуразрушенный производственный комплекс, сообщил министр правительства Москвы, РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T10:10:00+03:00
2024-12-29T10:10:00+03:00
владислав овчинский
москва
зеленоград
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. На территории особой экономической зоны "Алабушево" в Зеленограде демонтировали полуразрушенный производственный комплекс, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Строительство здания велось с 2011 по 2019 год, затем было приостановлено. Для решения вопроса по ликвидации долгостроя объект взяла в работу оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая в комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы. Контракт с застройщиком был расторгнут в 2022 году в судебном порядке. Сейчас площадка освобождена, объект демонтирован", – приводит его слова пресс-служба департамента.Как уточняется в сообщении, с 2011 года, когда была создана оперативная группа в работе оперативной группы по ликвидации объектов незавершенного строительства в Москве, проведена работа по 690 долгостроям: 204 из них уже сдали в эксплуатацию, 274 – достраивают 212 – демонтировали, а их территорию благоустроили.
https://ria.ru/20241228/ovchinskiy-1991748187.html
москва
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владислав овчинский, москва, зеленоград, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Зеленоград, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Зеленограде демонтировали долгострой

Овчинский: в Зеленограде демонтировали промкомплекс-долгострой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. На территории особой экономической зоны "Алабушево" в Зеленограде демонтировали полуразрушенный производственный комплекс, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Строительство здания велось с 2011 по 2019 год, затем было приостановлено. Для решения вопроса по ликвидации долгостроя объект взяла в работу оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая в комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы. Контракт с застройщиком был расторгнут в 2022 году в судебном порядке. Сейчас площадка освобождена, объект демонтирован", – приводит его слова пресс-служба департамента.
Как уточняется в сообщении, с 2011 года, когда была создана оперативная группа в работе оперативной группы по ликвидации объектов незавершенного строительства в Москве, проведена работа по 690 долгостроям: 204 из них уже сдали в эксплуатацию, 274 – достраивают 212 – демонтировали, а их территорию благоустроили.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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Вчера, 10:05
 
Владислав ОвчинскийМоскваЗеленоградГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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