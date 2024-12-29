Овчинский: в Зеленограде демонтировали долгострой
Овчинский: в Зеленограде демонтировали промкомплекс-долгострой
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. На территории особой экономической зоны "Алабушево" в Зеленограде демонтировали полуразрушенный производственный комплекс, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Строительство здания велось с 2011 по 2019 год, затем было приостановлено. Для решения вопроса по ликвидации долгостроя объект взяла в работу оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая в комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы. Контракт с застройщиком был расторгнут в 2022 году в судебном порядке. Сейчас площадка освобождена, объект демонтирован", – приводит его слова пресс-служба департамента.
Как уточняется в сообщении, с 2011 года, когда была создана оперативная группа в работе оперативной группы по ликвидации объектов незавершенного строительства в Москве, проведена работа по 690 долгостроям: 204 из них уже сдали в эксплуатацию, 274 – достраивают 212 – демонтировали, а их территорию благоустроили.