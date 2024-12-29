https://ria.ru/20241229/zaes-1991991360.html
На ЗАЭС оценили сроки получения лицензии на эксплуатацию первого блока
На ЗАЭС оценили сроки получения лицензии на эксплуатацию первого блока - РИА Новости, 29.12.2024
На ЗАЭС оценили сроки получения лицензии на эксплуатацию первого блока
Лицензию на эксплуатацию 1-го блока ЗАЭС планируется получить к концу 2025 года, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС"... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:00:00+03:00
2024-12-29T15:00:00+03:00
2024-12-29T15:00:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Лицензию на эксплуатацию 1-го блока ЗАЭС планируется получить к концу 2025 года, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев. "К концу 2025 года мы планируем, надеюсь, мы получим лицензию на эксплуатацию первого блока Запорожской станции. То есть, к этому моменту мы должны быть всецело готовы, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию станции", – сказал Галиев на видео совещания с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко. В дальнейшем лицензии в соответствии с законодательством РФ должны быть получены для эксплуатации и других энергоблоков станции, отмечено в сообщении пресс-службы станции в Telegram-канале. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241229/energodar-1991990051.html
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РИА Новости
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космос - риа наука, россия, днепр (город), энергодар, сергей кириенко
Космос - РИА Наука, Россия, Днепр (город), Энергодар, Сергей Кириенко
На ЗАЭС оценили сроки получения лицензии на эксплуатацию первого блока
На ЗАЭС планируют получить лицензию на эксплуатацию 1-го блока к концу 2025 года