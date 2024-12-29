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На ЗАЭС оценили сроки получения лицензии на эксплуатацию первого блока - РИА Новости, 29.12.2024
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15:00 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/zaes-1991991360.html
На ЗАЭС оценили сроки получения лицензии на эксплуатацию первого блока
На ЗАЭС оценили сроки получения лицензии на эксплуатацию первого блока - РИА Новости, 29.12.2024
На ЗАЭС оценили сроки получения лицензии на эксплуатацию первого блока
Лицензию на эксплуатацию 1-го блока ЗАЭС планируется получить к концу 2025 года, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС"... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:00:00+03:00
2024-12-29T15:00:00+03:00
космос - риа наука
россия
днепр (город)
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Лицензию на эксплуатацию 1-го блока ЗАЭС планируется получить к концу 2025 года, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев. "К концу 2025 года мы планируем, надеюсь, мы получим лицензию на эксплуатацию первого блока Запорожской станции. То есть, к этому моменту мы должны быть всецело готовы, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию станции", – сказал Галиев на видео совещания с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко. В дальнейшем лицензии в соответствии с законодательством РФ должны быть получены для эксплуатации и других энергоблоков станции, отмечено в сообщении пресс-службы станции в Telegram-канале. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241229/energodar-1991990051.html
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космос - риа наука, россия, днепр (город), энергодар, сергей кириенко
Космос - РИА Наука, Россия, Днепр (город), Энергодар, Сергей Кириенко
На ЗАЭС оценили сроки получения лицензии на эксплуатацию первого блока

На ЗАЭС планируют получить лицензию на эксплуатацию 1-го блока к концу 2025 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Лицензию на эксплуатацию 1-го блока ЗАЭС планируется получить к концу 2025 года, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев.
«
"К концу 2025 года мы планируем, надеюсь, мы получим лицензию на эксплуатацию первого блока Запорожской станции. То есть, к этому моменту мы должны быть всецело готовы, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию станции", – сказал Галиев на видео совещания с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
В дальнейшем лицензии в соответствии с законодательством РФ должны быть получены для эксплуатации и других энергоблоков станции, отмечено в сообщении пресс-службы станции в Telegram-канале.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Энергодар обеспечили теплом без перевода ЗАЭС в режим "горячего останова"
14:42
 
Космос - РИА НаукаРоссияДнепр (город)ЭнергодарСергей Кириенко
 
 
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