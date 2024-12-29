https://ria.ru/20241229/zaes-1991991360.html

На ЗАЭС оценили сроки получения лицензии на эксплуатацию первого блока

На ЗАЭС оценили сроки получения лицензии на эксплуатацию первого блока - РИА Новости, 29.12.2024

На ЗАЭС оценили сроки получения лицензии на эксплуатацию первого блока

Лицензию на эксплуатацию 1-го блока ЗАЭС планируется получить к концу 2025 года, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС"... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:00:00+03:00

2024-12-29T15:00:00+03:00

2024-12-29T15:00:00+03:00

космос - риа наука

россия

днепр (город)

энергодар

сергей кириенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957848_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_85fb78f59eaa76d43f49bfbf3c54d69a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Лицензию на эксплуатацию 1-го блока ЗАЭС планируется получить к концу 2025 года, заявил генеральный директор АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Рамиль Галиев. "К концу 2025 года мы планируем, надеюсь, мы получим лицензию на эксплуатацию первого блока Запорожской станции. То есть, к этому моменту мы должны быть всецело готовы, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию станции", – сказал Галиев на видео совещания с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко. В дальнейшем лицензии в соответствии с законодательством РФ должны быть получены для эксплуатации и других энергоблоков станции, отмечено в сообщении пресс-службы станции в Telegram-канале. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241229/energodar-1991990051.html

россия

днепр (город)

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, днепр (город), энергодар, сергей кириенко