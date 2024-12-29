https://ria.ru/20241229/zaderzhanie-1991968729.html
ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку
ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку - РИА Новости, 29.12.2024
ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку
ФСБ задержала россиянина, передавшего украинской разведке фото объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье, сообщила спецслужба. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:52:00+03:00
2024-12-29T09:52:00+03:00
2024-12-29T10:41:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФСБ задержала россиянина, передавшего украинской разведке фото объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье, сообщила спецслужба."В результате оперативно-разыскных мероприятий получены сведения об установлении и поддержании подозреваемым контактов посредством интернет-мессенджера Telegram с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — отметили в ведомстве.По заданию куратора злоумышленник за денежное вознаграждение сделал и отправил фотографии объекта топливно-энергетического комплекса, расположенного в Подмосковье.Против мужчины 1983 года рождения возбудили уголовное дело о государственной измене. Его заключили под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отметили в ФСБ.Спецслужба также показала видео задержания агента. На кадрах оперативной видеосъемки видно, что злоумышленника задерживают на улице, надевают ему наручники и сажают в автобус.
https://ria.ru/20241224/fsb-1990969876.html
https://ria.ru/20241216/dnr-1989501627.html
россия
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание агента, собиравшего сведения о нефтебазах для военной разведки Украины
Задержанный агент признал, что в мае 2024 г получил от военной разведки Украины задание собирать сведения о нефтебазах в Подмосковье, следует из видео ФСБ.
2024-12-29T09:52
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку
ФСБ задержала россиянина, передававшего украинской разведке фото объекта ТЭК