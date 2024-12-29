https://ria.ru/20241229/zaderzhanie-1991968729.html

ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку

ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку - РИА Новости, 29.12.2024

ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку

ФСБ задержала россиянина, передавшего украинской разведке фото объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье, сообщила спецслужба. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T09:52:00+03:00

2024-12-29T09:52:00+03:00

2024-12-29T10:41:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991969185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79d5372e807c305113cb9aca0264b70b.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФСБ задержала россиянина, передавшего украинской разведке фото объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье, сообщила спецслужба."В результате оперативно-разыскных мероприятий получены сведения об установлении и поддержании подозреваемым контактов посредством интернет-мессенджера Telegram с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — отметили в ведомстве.По заданию куратора злоумышленник за денежное вознаграждение сделал и отправил фотографии объекта топливно-энергетического комплекса, расположенного в Подмосковье.Против мужчины 1983 года рождения возбудили уголовное дело о государственной измене. Его заключили под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отметили в ФСБ.Спецслужба также показала видео задержания агента. На кадрах оперативной видеосъемки видно, что злоумышленника задерживают на улице, надевают ему наручники и сажают в автобус.

https://ria.ru/20241224/fsb-1990969876.html

https://ria.ru/20241216/dnr-1989501627.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание агента, собиравшего сведения о нефтебазах для военной разведки Украины Задержанный агент признал, что в мае 2024 г получил от военной разведки Украины задание собирать сведения о нефтебазах в Подмосковье, следует из видео ФСБ. 2024-12-29T09:52 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия