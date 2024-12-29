https://ria.ru/20241229/yug-1991979714.html

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 29.12.2024

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, танк, сообщили в... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T12:11:00+03:00

2024-12-29T12:11:00+03:00

2024-12-29T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дальнее, Миньковка, Островского, Янтарное, Разлив, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, пикап, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20241229/bouz-1991965563.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины