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Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 29.12.2024
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12:11 29.12.2024 (обновлено: 12:12 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/yug-1991979714.html
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 29.12.2024
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, танк, сообщили в... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:11:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дальнее, Миньковка, Островского, Янтарное, Разлив, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, пикап, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Юга" отразили две контратаки и заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дальнее, Миньковка, Островского, Янтарное, Разлив, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, пикап, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.
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