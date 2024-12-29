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Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 29.12.2024
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, танк, сообщили в... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:11:00+03:00
2024-12-29T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дальнее, Миньковка, Островского, Янтарное, Разлив, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, пикап, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Юга" отразили две контратаки и заняли более выгодные рубежи