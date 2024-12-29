https://ria.ru/20241229/vsu-1992018459.html

На Западе раскрыли леденящую душу правду о ВСУ

На Западе раскрыли леденящую душу правду о ВСУ - РИА Новости, 29.12.2024

На Западе раскрыли леденящую душу правду о ВСУ

Военнослужащие ВСУ гибнут на фронте такими темпами, что их тела не успевают убирать с поля боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T20:32:00+03:00

2024-12-29T20:32:00+03:00

2024-12-29T20:32:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ гибнут на фронте такими темпами, что их тела не успевают убирать с поля боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Высокопоставленные украинские офицеры наконец признают, что у них нет времени убирать тела погибших с поля боя, поскольку Россия продолжает безостановочно наступать на всех фронтах", — сообщает он.По словам журналиста, несмотря на неудачи украинской армии, в Киеве до сих пор "не говорят о мире, только о больших деньгах".На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.

https://ria.ru/20241229/usomnilis-1992005391.html

https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991997424.html

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