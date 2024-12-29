https://ria.ru/20241229/vsu-1991991216.html

СМИ рассказали о провале командования ВСУ на важном направлении

СМИ рассказали о провале командования ВСУ на важном направлении - РИА Новости, 29.12.2024

СМИ рассказали о провале командования ВСУ на важном направлении

Командование Вооруженных сил Украины совершило ошибку, организовав операцию в Курской области, пишет швейцарское издание Temps. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T14:59:00+03:00

2024-12-29T14:59:00+03:00

2024-12-29T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Командование Вооруженных сил Украины совершило ошибку, организовав операцию в Курской области, пишет швейцарское издание Temps."Украинское генеральное командование совершило ошибку, вообразив, что вынудит русских оставить незащищенным линию фронта на востоке", — говорится в материале.Обозреватель также связал нехватку солдат в украинской армии с проблемами ВСУ на этом направлении.Агентство Associated Press накануне передавало, что украинские военные на фоне продвижения российских сил считают, что Киев своей операцией в Курской области просто "продал Донбасс".Минобороны России в воскресенье сообщало, что всего за время боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли более 45 220 военнослужащих, 262 танка, 203 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1349 боевых бронированных машин, 1231 автомобиль, 336 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

https://ria.ru/20241229/bloomberg-1991988973.html

https://ria.ru/20241229/at-1991980647.html

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в мире, курская область, киев, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия