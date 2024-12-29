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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.12.2024
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13:07 29.12.2024 (обновлено: 13:22 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/vsu-1991983137.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 29.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три БМП и БТР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T13:07:00+03:00
2024-12-29T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три БМП и БТР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 45 220 военнослужащих, 262 танка, 203 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1349 боевых бронированных машин, 1231 автомобиль, 336 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241229/at-1991980647.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

В Курской области ВСУ за сутки потеряли до 400 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три БМП и БТР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 45 220 военнослужащих, 262 танка, 203 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1349 боевых бронированных машин, 1231 автомобиль, 336 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в ведомстве.
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