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В Херсонской области в результате обстрела ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 29.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/vsu-1991976688.html
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ пострадали два человека
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 29.12.2024
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ пострадали два человека
Один мирный житель получил ранения во время украинского обстрела населенного пункта Казачьи Лагери Херсонской области, еще один человек был ранен при обстреле... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T11:19:00+03:00
2024-12-29T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 29 дек - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения во время украинского обстрела населенного пункта Казачьи Лагери Херсонской области, еще один человек был ранен при обстреле со стороны ВСУ города Алешки, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 36 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ два мирных жителя получили ранения в Алешках и Казачьих Лагерях. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Великие Копани, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Днепряны, Казачьи Лагери, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.
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херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ пострадали два человека

При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГЕНИЧЕСК, 29 дек - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения во время украинского обстрела населенного пункта Казачьи Лагери Херсонской области, еще один человек был ранен при обстреле со стороны ВСУ города Алешки, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 36 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела ВСУ два мирных жителя получили ранения в Алешках и Казачьих Лагерях. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Великие Копани, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Днепряны, Казачьи Лагери, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.
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25 декабря, 23:36
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)Новая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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