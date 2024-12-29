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В Херсонской области в результате обстрела ВСУ пострадали два человека
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 29.12.2024
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ пострадали два человека
Один мирный житель получил ранения во время украинского обстрела населенного пункта Казачьи Лагери Херсонской области, еще один человек был ранен при обстреле... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T11:19:00+03:00
2024-12-29T11:19:00+03:00
2024-12-29T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 29 дек - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения во время украинского обстрела населенного пункта Казачьи Лагери Херсонской области, еще один человек был ранен при обстреле со стороны ВСУ города Алешки, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 36 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ два мирных жителя получили ранения в Алешках и Казачьих Лагерях. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Великие Копани, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Днепряны, Казачьи Лагери, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.
https://ria.ru/20241225/vzryvy-1991345287.html
херсонская область
днепр (город)
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херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ пострадали два человека
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадали два мирных жителя