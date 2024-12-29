https://ria.ru/20241229/vojska-1991938783.html
Украинские войска за сутки девять раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки девять раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 29.12.2024
Украинские войска за сутки девять раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 22 боеприпаса, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T00:13:00+03:00
2024-12-29T00:13:00+03:00
2024-12-29T00:13:00+03:00
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происшествия
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 22 боеприпаса, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что всего было выпущено 22 боеприпаса. Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении восьми мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела.
https://ria.ru/20241228/obstrel-1991832656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки девять раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки девять раз обстреляли ДНР