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ВЭБ примет участие в финансировании проекта строительства Баимского ГОК - РИА Новости, 29.12.2024
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20:21 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/veb-1992017868.html
ВЭБ примет участие в финансировании проекта строительства Баимского ГОК
ВЭБ примет участие в финансировании проекта строительства Баимского ГОК - РИА Новости, 29.12.2024
ВЭБ примет участие в финансировании проекта строительства Баимского ГОК
ВЭБ примет участие в финансировании проекта строительства Баимского ГОК в Чукотском АО в рамках Фабрики проектного финансирования, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T20:21:00+03:00
2024-12-29T20:21:00+03:00
экономика
технологии
россия
чукотский автономный округ
игорь шувалов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ВЭБ примет участие в финансировании проекта строительства Баимского ГОК в Чукотском АО в рамках Фабрики проектного финансирования, сообщили в пресс-службе госкорпорации. &quot;Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил условия финансирования проекта строительства Баимского ГОК. Проект планируется реализовать в рамках Фабрики проектного финансирования в партнерстве с коммерческими банками&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что проект предусматривает разработку медного месторождения "Песчанка", строительство горно-обогатительного комбината, проектная перерабатывающая мощность составит 70 миллионов тонн руды в год, проектная производственная мощность – 350 тысяч тонн меди в концентрате в год. "Этот беспрецедентный по масштабу и технической сложности инвестиционный проект по строительству обогатительных мощностей. Он даст импульс развитию Арктической зоны, Чукотского автономного округа и позволит по-новому взглянуть на перспективы освоения этой удалённой территории. Глобальные инвестиции привлекут новых инвесторов для реализации других проектов и существенно повысят качество жизни людей в регионе", - заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Указывается, что ввод в эксплуатацию объектов Баимского ГОК первой очереди запланирован в 2029 году (35 миллионов тонн руды в год), объектов второй очереди – в 2030 году (70 миллионов тонн руды в год). Реализация проекта обеспечит увеличение добычи меди в России на 25%, золота – на 4%. "Проект по освоению Баимской медно-порфировой площади, одной из крупнейших в мире, не случайно называют системообразующим. Речь идёт о создании нескольких тысяч высокопроизводительных рабочих мест и многомиллиардных заказах для отечественной промышленности. Аналогов наших технологических решений в России нет, в мире таких единицы. Если все элементы собрать воедино, то наша страна в ближайшие годы получит колоссальный мультипликативный эффект", - подчеркнул генеральный директор ООО "УК Баимская" Георгий Фотин. Также сообщается, что проект имеет большое значение для обеспечения долгосрочного социально-экономического развития Чукотского автономного округа, Арктического региона, развития Северного морского пути и Российской Федерации в целом. Реализация Проекта окажет положительный эффект на социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа -валовый региональный продукт увеличится на 100%, что сделает регион бездотационным.
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экономика, технологии, россия, чукотский автономный округ, игорь шувалов
Экономика, Технологии, Россия, Чукотский автономный округ, Игорь Шувалов
ВЭБ примет участие в финансировании проекта строительства Баимского ГОК

ВЭБ примет участие в финансировании строительства Баимского ГОК в Чукотском АО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ВЭБ примет участие в финансировании проекта строительства Баимского ГОК в Чукотском АО в рамках Фабрики проектного финансирования, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«

"Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил условия финансирования проекта строительства Баимского ГОК. Проект планируется реализовать в рамках Фабрики проектного финансирования в партнерстве с коммерческими банками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект предусматривает разработку медного месторождения "Песчанка", строительство горно-обогатительного комбината, проектная перерабатывающая мощность составит 70 миллионов тонн руды в год, проектная производственная мощность – 350 тысяч тонн меди в концентрате в год.
"Этот беспрецедентный по масштабу и технической сложности инвестиционный проект по строительству обогатительных мощностей. Он даст импульс развитию Арктической зоны, Чукотского автономного округа и позволит по-новому взглянуть на перспективы освоения этой удалённой территории. Глобальные инвестиции привлекут новых инвесторов для реализации других проектов и существенно повысят качество жизни людей в регионе", - заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Указывается, что ввод в эксплуатацию объектов Баимского ГОК первой очереди запланирован в 2029 году (35 миллионов тонн руды в год), объектов второй очереди – в 2030 году (70 миллионов тонн руды в год). Реализация проекта обеспечит увеличение добычи меди в России на 25%, золота – на 4%.
«
"Проект по освоению Баимской медно-порфировой площади, одной из крупнейших в мире, не случайно называют системообразующим. Речь идёт о создании нескольких тысяч высокопроизводительных рабочих мест и многомиллиардных заказах для отечественной промышленности. Аналогов наших технологических решений в России нет, в мире таких единицы. Если все элементы собрать воедино, то наша страна в ближайшие годы получит колоссальный мультипликативный эффект", - подчеркнул генеральный директор ООО "УК Баимская" Георгий Фотин.
Также сообщается, что проект имеет большое значение для обеспечения долгосрочного социально-экономического развития Чукотского автономного округа, Арктического региона, развития Северного морского пути и Российской Федерации в целом.
Реализация Проекта окажет положительный эффект на социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа -валовый региональный продукт увеличится на 100%, что сделает регион бездотационным.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияЧукотский автономный округИгорь Шувалов
 
 
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