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ВЭБ примет участие в финансировании проекта строительства Баимского ГОК

ВЭБ примет участие в финансировании проекта строительства Баимского ГОК - РИА Новости, 29.12.2024

ВЭБ примет участие в финансировании проекта строительства Баимского ГОК

ВЭБ примет участие в финансировании проекта строительства Баимского ГОК в Чукотском АО в рамках Фабрики проектного финансирования, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T20:21:00+03:00

2024-12-29T20:21:00+03:00

2024-12-29T20:21:00+03:00

экономика

технологии

россия

чукотский автономный округ

игорь шувалов

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ВЭБ примет участие в финансировании проекта строительства Баимского ГОК в Чукотском АО в рамках Фабрики проектного финансирования, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил условия финансирования проекта строительства Баимского ГОК. Проект планируется реализовать в рамках Фабрики проектного финансирования в партнерстве с коммерческими банками", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект предусматривает разработку медного месторождения "Песчанка", строительство горно-обогатительного комбината, проектная перерабатывающая мощность составит 70 миллионов тонн руды в год, проектная производственная мощность – 350 тысяч тонн меди в концентрате в год. "Этот беспрецедентный по масштабу и технической сложности инвестиционный проект по строительству обогатительных мощностей. Он даст импульс развитию Арктической зоны, Чукотского автономного округа и позволит по-новому взглянуть на перспективы освоения этой удалённой территории. Глобальные инвестиции привлекут новых инвесторов для реализации других проектов и существенно повысят качество жизни людей в регионе", - заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Указывается, что ввод в эксплуатацию объектов Баимского ГОК первой очереди запланирован в 2029 году (35 миллионов тонн руды в год), объектов второй очереди – в 2030 году (70 миллионов тонн руды в год). Реализация проекта обеспечит увеличение добычи меди в России на 25%, золота – на 4%. "Проект по освоению Баимской медно-порфировой площади, одной из крупнейших в мире, не случайно называют системообразующим. Речь идёт о создании нескольких тысяч высокопроизводительных рабочих мест и многомиллиардных заказах для отечественной промышленности. Аналогов наших технологических решений в России нет, в мире таких единицы. Если все элементы собрать воедино, то наша страна в ближайшие годы получит колоссальный мультипликативный эффект", - подчеркнул генеральный директор ООО "УК Баимская" Георгий Фотин. Также сообщается, что проект имеет большое значение для обеспечения долгосрочного социально-экономического развития Чукотского автономного округа, Арктического региона, развития Северного морского пути и Российской Федерации в целом. Реализация Проекта окажет положительный эффект на социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа -валовый региональный продукт увеличится на 100%, что сделает регион бездотационным.

россия

чукотский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, чукотский автономный округ, игорь шувалов