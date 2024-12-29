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К президентскому дворцу в Тбилиси пришли около двух тысяч человек - РИА Новости, 29.12.2024
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09:38 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/tysjachi-1991967504.html
К президентскому дворцу в Тбилиси пришли около двух тысяч человек
К президентскому дворцу в Тбилиси пришли около двух тысяч человек - РИА Новости, 29.12.2024
К президентскому дворцу в Тбилиси пришли около двух тысяч человек
Около двух тысяч человек пришли к президентскому дворцу Обрелиани в центре Тбилиси по призыву Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что не собирается... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:38:00+03:00
2024-12-29T09:38:00+03:00
в мире
грузия
саломе зурабишвили
михаил кавелашвили
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Около двух тысяч человек пришли к президентскому дворцу Обрелиани в центре Тбилиси по призыву Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что не собирается покидать пост президента, передает корреспондент РИА Новости. Они выкрикивают лозунги, держат флаги. Как ожидается, Зурабишвили сделает заявление для журналистов, которое будет транслироваться из колонок для всех собравшихся. У здания парламента, которое находится в 500 метрах от дворца Обрелиани, обстановка спокойная, дежурит несколько полицейских машин, протестующих нет. В воскресенье в здании парламента Грузии в 11 часов по местному времени (10:00 мск) начнется инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. При этом его предшественница Саломе Зурабишвили заявила, что не признает легитимность Кавелашвили и не собирается покидать свой пост. В ночь с субботы на воскресенье она осталась ночевать в своей резиденции - дворце Обрелиани. Она также призвала сторонников собраться утром у дворца и обещала сделать заявление о своих планах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе накануне выразил надежду, что Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции, и она по доброй воле покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря. Ранее он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300.
https://ria.ru/20241224/gruziya-1990988104.html
https://ria.ru/20241228/zurabishvili-1991781812.html
https://ria.ru/20241226/zurabishvili-1991356145.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Михаил Кавелашвили, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
К президентскому дворцу в Тбилиси пришли около двух тысяч человек

К президентскому дворцу Обрелиани в Тбилиси пришли около двух тысяч человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастник акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси
Участник акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участник акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Около двух тысяч человек пришли к президентскому дворцу Обрелиани в центре Тбилиси по призыву Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что не собирается покидать пост президента, передает корреспондент РИА Новости.
Они выкрикивают лозунги, держат флаги. Как ожидается, Зурабишвили сделает заявление для журналистов, которое будет транслироваться из колонок для всех собравшихся.
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У здания парламента, которое находится в 500 метрах от дворца Обрелиани, обстановка спокойная, дежурит несколько полицейских машин, протестующих нет.
В воскресенье в здании парламента Грузии в 11 часов по местному времени (10:00 мск) начнется инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. При этом его предшественница Саломе Зурабишвили заявила, что не признает легитимность Кавелашвили и не собирается покидать свой пост. В ночь с субботы на воскресенье она осталась ночевать в своей резиденции - дворце Обрелиани. Она также призвала сторонников собраться утром у дворца и обещала сделать заявление о своих планах.
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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе накануне выразил надежду, что Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции, и она по доброй воле покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря. Ранее он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.
В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает во время акции протеста оппозиции против результатов парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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