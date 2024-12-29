https://ria.ru/20241229/tysjachi-1991967504.html

К президентскому дворцу в Тбилиси пришли около двух тысяч человек

К президентскому дворцу в Тбилиси пришли около двух тысяч человек - РИА Новости, 29.12.2024

К президентскому дворцу в Тбилиси пришли около двух тысяч человек

Около двух тысяч человек пришли к президентскому дворцу Обрелиани в центре Тбилиси по призыву Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что не собирается... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T09:38:00+03:00

2024-12-29T09:38:00+03:00

2024-12-29T09:38:00+03:00

в мире

грузия

саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

ираклий кобахидзе

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Около двух тысяч человек пришли к президентскому дворцу Обрелиани в центре Тбилиси по призыву Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что не собирается покидать пост президента, передает корреспондент РИА Новости. Они выкрикивают лозунги, держат флаги. Как ожидается, Зурабишвили сделает заявление для журналистов, которое будет транслироваться из колонок для всех собравшихся. У здания парламента, которое находится в 500 метрах от дворца Обрелиани, обстановка спокойная, дежурит несколько полицейских машин, протестующих нет. В воскресенье в здании парламента Грузии в 11 часов по местному времени (10:00 мск) начнется инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. При этом его предшественница Саломе Зурабишвили заявила, что не признает легитимность Кавелашвили и не собирается покидать свой пост. В ночь с субботы на воскресенье она осталась ночевать в своей резиденции - дворце Обрелиани. Она также призвала сторонников собраться утром у дворца и обещала сделать заявление о своих планах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе накануне выразил надежду, что Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции, и она по доброй воле покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря. Ранее он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300.

https://ria.ru/20241224/gruziya-1990988104.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024