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Между Германией и Турцией разгорается необычный конфликт, пишут СМИ
Между Германией и Турцией разгорается необычный конфликт, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2024
Между Германией и Турцией разгорается необычный конфликт, пишут СМИ
Отношения Германии и Турции охладились из-за разных стандартов приготовления донер-кебаба, пишет Telegraph. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T05:39:00+03:00
2024-12-29T05:39:00+03:00
2024-12-29T06:14:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Отношения Германии и Турции охладились из-за разных стандартов приготовления донер-кебаба, пишет Telegraph."Попытка Турции добиться юридической защиты для оригинального донера может поставить крест на будущем любимого фастфуда в Германии", — указывается в публикации.Отмечается, что в апреле Анкара подала заявку на регистрацию турецкой версии донер-кебаба в ЕС, что даст ему такую же юридическую защиту, как шампанскому из Франции, неаполитанской пицце из Италии и другим зарегистрированным продуктам."Если Брюссель встанет на сторону Анкары, которая может подать заявку на получение статуса, несмотря на то, что она полноправный член ЕС, немецкие донеры должны будут начать готовить блюда в соответствии с турецкими стандартами или полностью изменить название", — добавили в статье.Согласно требованиям, Турция считает, что оригинальный донер должен быть приготовлен только из замаринованного в йогурте и зелени мяса курицы, баранины или говядины из коровы не старше 18 месяцев. При этом само мясо должно быть нарезано строго горизонтально толщиной от трех до пяти милиметров."Планы Анкары вызвали бурю негодования в Германии, где ежегодно продается более миллиарда донеров", — отметили в статье.Если стороны не смогут достичь соглашения по этому блюду, решение примет Еврокомиссия. В случае выбора позиции Турции в Европе любимое многими блюдо должно будет продаваться под другим названием.
https://ria.ru/20241229/zakuski-1968917451.html
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в мире, турция, германия, евросоюз
В мире, Турция, Германия, Евросоюз
Между Германией и Турцией разгорается необычный конфликт, пишут СМИ
Telegraph: отношения Турции и Германии охладились из-за донер-кебаба