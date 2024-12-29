https://ria.ru/20241229/tsentr-1991979867.html

Группировка "Центр" за сутки отразила 11 контратак ВСУ

Группировка "Центр" за сутки отразила 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 29.12.2024

Группировка "Центр" за сутки отразила 11 контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял свыше 480 военнослужащих, три боевые машины... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T12:13:00+03:00

2024-12-29T12:13:00+03:00

2024-12-29T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял свыше 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять боевых бронемашин, сообщили о Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Заря, Воздвиженка, Дзержинск, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Песчаное Донецкой Народной Республики."Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял более 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20241229/ukraina-1989895223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины