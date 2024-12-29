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Группировка "Центр" за сутки отразила 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 29.12.2024
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12:13 29.12.2024 (обновлено: 12:17 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/tsentr-1991979867.html
Группировка "Центр" за сутки отразила 11 контратак ВСУ
Группировка "Центр" за сутки отразила 11 контратак ВСУ - РИА Новости, 29.12.2024
Группировка "Центр" за сутки отразила 11 контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял свыше 480 военнослужащих, три боевые машины... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:13:00+03:00
2024-12-29T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял свыше 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять боевых бронемашин, сообщили о Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Заря, Воздвиженка, Дзержинск, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Песчаное Донецкой Народной Республики."Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял более 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении министерства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" за сутки отразила 11 контратак ВСУ

ВСУ за сутки потеряли более 480 военных в зоне действия группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял свыше 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять боевых бронемашин, сообщили о Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Заря, Воздвиженка, Дзержинск, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Песчаное Донецкой Народной Республики.
"Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял более 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении министерства.
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